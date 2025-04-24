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Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki depremler sebebiyle Tekirdağ ve Kocaeli'de eğitime bir gün ara verildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ Valiliği ve Kocaeli Valiliği'nden gelen açıklamalara göre İstanbul'daki depremler sebebiyle 24 Nisan Perşembe günü okullarda eğitime ara verildi.Tekirdağ Valiliği, kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Aynı zamanda, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminin-ardindan-2-gunluk-tatil-trafige-neden-oldu-ankara-istikametinde-yogunluk-1095633544.html
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tekirdağ valiliği, kocaeli valiliği, tekirdağ, kocaeli

Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

01:25 24.04.2025 (güncellendi: 01:27 24.04.2025)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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İstanbul'daki depremler sebebiyle Tekirdağ ve Kocaeli'de eğitime bir gün ara verildi.
Tekirdağ Valiliği ve Kocaeli Valiliği'nden gelen açıklamalara göre İstanbul'daki depremler sebebiyle 24 Nisan Perşembe günü okullarda eğitime ara verildi.
Tekirdağ Valiliği, kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Aynı zamanda, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.
Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.
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