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TBMM Deprem Raporu uyarmıştı: Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı
TBMM Deprem Raporu uyarmıştı: Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı
Sputnik Türkiye
İstanbul depremi sonrası iletişim sorunları yeniden gündemde. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporu, GSM altyapısının yetersizliğini yıllar önce gözler önüne sermişti.
2025-04-24T13:53+0300
2025-04-24T14:00+0300
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İstanbul’da yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında GSM operatörlerinde sıkıntı oldu. Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlerin yoğunluğu nedeni ile deprem sonrasında bir süre ulaşım aksaklıkları yaşandı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Daha yıkıcı bir deprem olması durumunda iletişim konusunda daha büyük sıkıntı yaşanma ihtimali gündeme geldi.6 Şubat depremi ardından TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporundan bu iletişimde aksaklık yaşanmaması için yapılması gerekenler, madde madde sıralanmıştı. O rapora göre alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uraloglu-deprem-sonrasi-yukselen-ucak-bileti-fiyatlarina-cevap-verdi-anlikti-ancak-tavan-fiyatlar-1095646691.html
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tbmm deprem raporu, istanbul depremi iletişim sorunu, depremde iletişim kesilmesi
tbmm deprem raporu, istanbul depremi iletişim sorunu, depremde iletişim kesilmesi

TBMM Deprem Raporu uyarmıştı: Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı

13:53 24.04.2025 (güncellendi: 14:00 24.04.2025)
© AAİstanbul son dakika deprem
İstanbul son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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Özel
İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında iletişim alt yapısında sıkıntı yaşandı. 6 Şubat depremi sonrasında TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporunda iletişim konusunda uyarılar yer almıştı. GSM operatörlerin deprem konusunda hazırlıklı olması istenmişti.
İstanbul’da yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında GSM operatörlerinde sıkıntı oldu. Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlerin yoğunluğu nedeni ile deprem sonrasında bir süre ulaşım aksaklıkları yaşandı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Daha yıkıcı bir deprem olması durumunda iletişim konusunda daha büyük sıkıntı yaşanma ihtimali gündeme geldi.
6 Şubat depremi ardından TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporundan bu iletişimde aksaklık yaşanmaması için yapılması gerekenler, madde madde sıralanmıştı. O rapora göre alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
Eylem planında belirtilen kritik bölgelerin ve konumların (valilik, hastaneler vb.) enerji altyapılarının kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınmalı.
Deprem dayanım testlerinden gelen verilerle binanın dijital ikizlerinin yapılması aracılığıyla simülasyon gerçekleştirilmeli.
Deprem tahmin uygulamaları kapsamında fiber optik altyapıdan deprem erken uyarı sistemi geliştirilmeli.
Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı.
İletişim ağının sanal baz istasyonları ve fiber optik hatlarla genişletilmesine yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerin bürokratik engeller kaldırılmalı.
Kentteki binaların deprem risk analizi verilerinin operatör firmalarıyla paylaşılarak mevcut ve yapılacak baz istasyonlarının etkin bir şekilde konumlandırılması sağlanmalı.
Mahallelere dağıtım sağlayan enerji firmalarıyla iletişime geçilip afet sonrası için GSM operatörlerinin hizmet binalarına enerji temini sağlayacak sistemleri ve prosedürleri geliştirilmeli.
Hastaneler gibi kapasitenin yoğun olduğu yerlerde afet sonrası iletişimin sürekliliğini sağlayan çözümler geliştirilmeli.
Kentsel dönüşüm projelerinde bölgede kurulacak baz istasyonlarının konumlarının dönüşüm planın içerisine dâhil edilmeli.
Belediye noktalarında Access Point kurulması ve Wi-Fi frekansları hizmet verilmeli.
Güneş paneli destekli uydu net ve Radionet gibi farklı teknolojilerin frekanslarında iletişim sağlayan ve aynı zamanda alarm görevi yapabilecek sistemler kurulmalı.
Acil durum zamanlarında kullanılacak tek merkezden yönetilen çağrı merkezi kurulmalı.
Baz istasyonlarının elektrik kesintilerinde afet sonrası devre dışı kalacak olmasına karşı jeneratör gibi geçici çözümler dışında, kalıcı bir çözüm üretilmeli.
Sahada çalışan tüm ekiplere ulaşacak ekonomik, güvenli bir veri şebekesinin kurulması ve bu kapsamda tüm kenti kapsayacak bir afet GSM şebekesi kurulmalı.
GSM operatörleriyle iş birliği içerisinde deprem anında bina içerisinde kaç kişi bulunduğunu gösterecek verinin KVKK’ ya uygun şekilde sağlanmalı.
Afet sonrası, önceliklendirilmiş GSM araçlarına, belediyenin önceden belirleyeceği yerlerden yakıt temin edilmesini sağlayacak koordinasyon sağlanmalı.
Afet sonrası bölge içerisinde iletişim sistemlerinin kurulması veya halihazırda yıkılmayan iletişim istasyonlarının bakımından sorumlu GSM operatörlerinin gönderdiği ekiplerin afet kent içi ulaşımı sırasında önceliklendirilmeli.
Afet sonrası toplanma alanlarına farklı GSM operatörlerinin ortak çalışacağı baz istasyonları kurulmalı.
GSM operatörlerinin mahallelere kuracağı baz istasyonlarının bina çatılarına değil, il/ilçe belediyelerince belirlenen bağımsız bir alana inşa edilecek afetlere dayanıklı yapılarda konumlandırılmalı.
Afetle ilgili herhangi bir durumda afete özel iletişim sistemleri ekipmanlarının belediye ve diğer operatörlere sağlanmalı.
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