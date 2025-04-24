https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tbmm-deprem-raporu-uyarmisti-telekomunikasyon-ulasim-gibi-altyapilarda-risk-analizleri-yapilmali-1095650918.html

TBMM Deprem Raporu uyarmıştı: Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı

TBMM Deprem Raporu uyarmıştı: Telekomünikasyon, ulaşım gibi altyapılarda risk analizleri yapılmalı

Sputnik Türkiye

İstanbul depremi sonrası iletişim sorunları yeniden gündemde. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporu, GSM altyapısının yetersizliğini yıllar önce gözler önüne sermişti.

2025-04-24T13:53+0300

2025-04-24T13:53+0300

2025-04-24T14:00+0300

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İstanbul’da yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında GSM operatörlerinde sıkıntı oldu. Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlerin yoğunluğu nedeni ile deprem sonrasında bir süre ulaşım aksaklıkları yaşandı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Daha yıkıcı bir deprem olması durumunda iletişim konusunda daha büyük sıkıntı yaşanma ihtimali gündeme geldi.6 Şubat depremi ardından TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporundan bu iletişimde aksaklık yaşanmaması için yapılması gerekenler, madde madde sıralanmıştı. O rapora göre alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uraloglu-deprem-sonrasi-yukselen-ucak-bileti-fiyatlarina-cevap-verdi-anlikti-ancak-tavan-fiyatlar-1095646691.html

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