https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/svr-direktoru-nariskin-cia-direktoru-ratcliffle-konustu-1095652882.html

SVR Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Ratcliff'le konuştu

SVR Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Ratcliff'le konuştu

Sputnik Türkiye

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde buzları çözme süreci devam ederken iki ülkenin istihbarat şefleri arasındaki diyalog da ilerliyor. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T14:20+0300

2025-04-24T14:20+0300

2025-04-24T14:20+0300

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştü.Rus basınına açıklama yapan Narışkin, görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti.Narışkin, Ratcliffe'le yüz yüze bir görüşme yapabileceklerini de söyledi.SVR Direktörü, "Meslektaşım Merkezi Haberalma Direktörü'yle bir telefon görüşmesi yaptım. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Bu nedenle bir süre sonra buluşmanın gerçekleşmesini de dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.İkili geçen ay da telefonda görüştüRatcliffe, Ocak ayında Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmasının ardından CIA'deki tepe koltuğuna oturmuştu.Narışkin ve Ratcliffe arasındaki ilk temas, geçen ay yine bir telefon görüşmesiyle gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-abd-ab-ve-ukrayna-arasinda-cozum-konusunda-anlasmazliklar-mevcut-1095651169.html

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haberler, rusya, abd, cia, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), merkezi haberalma teşkilatı, rusya-abd i̇lişkileri, istihbarat