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Rusya’dan ABD’nin Yemen’deki petrol terminaline kınama
Rusya’dan ABD’nin Yemen’deki petrol terminaline kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki Ras Isa petrol terminaline yönelik saldırılarını haksız ve kabul edilemez olarak değerlendirdiğini belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Yemen’deki Ras Isa petrol terminaline düzenlediği saldırının hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi.Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, “Bu tür eylemlerin haksız ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.ABD'nin Yemen'deki Ras Isa limanına düzenlediği saldırıda, büyük kısmı liman çalışanları olmak üzere 80 kişi hayatını kaybederken 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ras İsa limanının yok edildiğini duyururken amaçlarının Husileri gelirden mahrum bırakmak olduğunu savunmuştu.ABD, 15 Mart'tan bu yana Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği günlük hava saldırılarıyla, Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail gemilerine yönelik saldırıları engellemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu hedefine ulaşamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-batinin-ukraynadaki-durumu-tersine-cevirme-cabasini-degerlendirdi-mumkun-degil-1095649072.html
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Rusya’dan ABD’nin Yemen’deki petrol terminaline kınama

14:38 24.04.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki Ras Isa petrol terminaline yönelik saldırılarını haksız ve kabul edilemez olarak değerlendirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Yemen’deki Ras Isa petrol terminaline düzenlediği saldırının hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi.
Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, “Bu tür eylemlerin haksız ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
ABD'nin Yemen'deki Ras Isa limanına düzenlediği saldırıda, büyük kısmı liman çalışanları olmak üzere 80 kişi hayatını kaybederken 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ras İsa limanının yok edildiğini duyururken amaçlarının Husileri gelirden mahrum bırakmak olduğunu savunmuştu.
ABD, 15 Mart'tan bu yana Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği günlük hava saldırılarıyla, Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail gemilerine yönelik saldırıları engellemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu hedefine ulaşamadı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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