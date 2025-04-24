https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusyadan-abdnin-yemendeki-petrol-terminaline-kinama-1095654373.html

Rusya’dan ABD’nin Yemen’deki petrol terminaline kınama

Rusya’dan ABD’nin Yemen’deki petrol terminaline kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki Ras Isa petrol terminaline yönelik saldırılarını haksız ve kabul edilemez olarak değerlendirdiğini belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T14:38+0300

2025-04-24T14:38+0300

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mariya zaharova

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kızıldeniz

husiler

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Yemen’deki Ras Isa petrol terminaline düzenlediği saldırının hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi.Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, “Bu tür eylemlerin haksız ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.ABD'nin Yemen'deki Ras Isa limanına düzenlediği saldırıda, büyük kısmı liman çalışanları olmak üzere 80 kişi hayatını kaybederken 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ras İsa limanının yok edildiğini duyururken amaçlarının Husileri gelirden mahrum bırakmak olduğunu savunmuştu.ABD, 15 Mart'tan bu yana Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği günlük hava saldırılarıyla, Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail gemilerine yönelik saldırıları engellemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu hedefine ulaşamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-batinin-ukraynadaki-durumu-tersine-cevirme-cabasini-degerlendirdi-mumkun-degil-1095649072.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, yemen, kızıldeniz, husiler