https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-batinin-ukraynadaki-durumu-tersine-cevirme-cabasini-degerlendirdi-mumkun-degil-1095649072.html
Rusya, Batı’nın Ukrayna’daki durumu tersine çevirme çabasını değerlendirdi: ‘Mümkün değil’
Rusya, Batı’nın Ukrayna’daki durumu tersine çevirme çabasını değerlendirdi: ‘Mümkün değil’
Sputnik Türkiye
Batı’nın Kiev rejimine askeri yardımını sürdürerek karadaki durumu kendi lehine çevirmesine yardımcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T12:58+0300
2025-04-24T12:58+0300
2025-04-24T12:57+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Batı’nın Ukrayna’daki durumu tersine çevirme çabasının nafile olduğunu söyledi.Zaharova, “Batı, Kiev rejimine askeri ve mali destek sağlamaya devam ediyor. Örneğin Almanya'nın kısa süre önce açıkladığı 3 milyar euro’luk paket kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetlerine vereceği silahların isimleri belli oldu. Üstelik bu, Alman ekonomisinin içinde bulunduğu felaket duruma rağmen yapılıyor” ifadesini kullandı.İsveç’in de Kiev rejimine yaptığı askeri yardımı arttırdığına dikkat çeken Rus diplomat, “Stockholm'de Şubat 2022'den bu yana 1.6 milyar dolarlık 19. ve en büyük yardım dilimi açıklandı” dedi.Ayrıca Norveç’in Kiev rejimine askeri yardımını bu yıl 4.6 milyar dolar arttırarak 7.8 milyar dolara çıkarmayı planlarken Danimarka hükümetinin 2025-2026 döneminde Ukrayna’ya 960 milyon dolarlık 25. yardım paketini tahsis etmeye hazırlandığını anlatan Zaharova, Litvanya yetkililerinin yıl sonuna kadar askeri ihtiyaçlar için Kiev'e 216 milyon dolar göndermeyi planladığını, Letonya’nın da Ukrayna'ya 20 milyon euro değerinde birkaç yüz keşif uçağı göndereceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova, Batı’nın böyle bir senaryodan kaçınmak için Zelenskiy rejimini kayıplara bakmaksızın savaşmaya devam etmesi için teşvik ettiğini belirterek, “Bu tür eylemler sırasında Ukrayna vatandaşları öldürülse de ne Oslo, Londra, Tallinn, Riga, Paris, Roma, Madrid ne de kendi başkanı onları umursuyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-1095648313.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, avrupa, askeri yardım
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, avrupa, askeri yardım
Rusya, Batı’nın Ukrayna’daki durumu tersine çevirme çabasını değerlendirdi: ‘Mümkün değil’
Batı’nın Kiev rejimine askeri yardımını sürdürerek karadaki durumu kendi lehine çevirmesine yardımcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ideoloji olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Batı’nın Ukrayna’daki durumu tersine çevirme çabasının nafile olduğunu söyledi.
Zaharova, “Batı, Kiev rejimine askeri ve mali destek sağlamaya devam ediyor. Örneğin Almanya'nın kısa süre önce açıkladığı 3 milyar euro’luk paket kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetlerine vereceği silahların isimleri belli oldu. Üstelik bu, Alman ekonomisinin içinde bulunduğu felaket duruma rağmen yapılıyor” ifadesini kullandı.
İsveç’in de Kiev rejimine yaptığı askeri yardımı arttırdığına dikkat çeken Rus diplomat, “Stockholm'de Şubat 2022'den bu yana 1.6 milyar dolarlık 19. ve en büyük yardım dilimi açıklandı” dedi.
Ayrıca Norveç’in Kiev rejimine askeri yardımını bu yıl 4.6 milyar dolar arttırarak 7.8 milyar dolara çıkarmayı planlarken Danimarka hükümetinin 2025-2026 döneminde Ukrayna’ya 960 milyon dolarlık 25. yardım paketini tahsis etmeye hazırlandığını anlatan Zaharova, Litvanya yetkililerinin yıl sonuna kadar askeri ihtiyaçlar için Kiev'e 216 milyon dolar göndermeyi planladığını, Letonya’nın da Ukrayna'ya 20 milyon euro değerinde birkaç yüz keşif uçağı göndereceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm bunlar Avrupalı şahinlerin ya da daha doğrusu akbabaların, Kiev rejimine sahadaki durumu kendi lehine çevirmesi için yardım etme yönündeki umutsuz arzularını açıkça ortaya koyuyor. Bu kesinlikle gerçekleşmesi mümkün olmayan, çıkmaz bir ideoloji. Ancak aksini yapmak savaş ideolojisinin yenilgisini kabul etmesi ve Rusya'nın bariz zafer ihtimalinin onları korkutması demek.
Zaharova, Batı’nın böyle bir senaryodan kaçınmak için Zelenskiy rejimini kayıplara bakmaksızın savaşmaya devam etmesi için teşvik ettiğini belirterek, “Bu tür eylemler sırasında Ukrayna vatandaşları öldürülse de ne Oslo, Londra, Tallinn, Riga, Paris, Roma, Madrid ne de kendi başkanı onları umursuyor” diye kaydetti.