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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-150-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1095662873.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde 150 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde 150 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubuna ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T18:15+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey (Sever) Askeri Grubu'na ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattığı belirtildi.Açıklamada, “Kursk bölgesinin işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar sırasında, Kuzey Askeri Grubu’nun 22. Motorize Tüfek Alayı birlikleri, Ukraynalı militanların insan gücü ve askeri teçhizatını imha etmeye ve düşman birliklerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Birlikler saldırı eylemleri sırasında Kuzey Askeri Grubu’nun diğer birimleriyle birlikte, Kursk sınır bölgesindeki Gornal yerleşimi alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğratarak temas hattındaki rotasyon ve karşı saldırı girişimlerini engelliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Gornal ve Oleşnya bölgeleri yakınlarında dört Ukrayna tugayını bozguna uğrattğı, düşmanın bu çatışmalarda 150'den fazla asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir topçu silahı, iki havan topu, bir çoklu roketatar sistemi ve 10 otomobil kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 11 İHA kontrol noktası ve bir mühimmat deposu da imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095515380.html
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rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, operasyon, muharebe, temas hattı, tank, i̇ha
rusya savunma bakanlığı, kursk bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, operasyon, muharebe, temas hattı, tank, i̇ha

Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde 150 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

18:15 24.04.2025
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubuna ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey (Sever) Askeri Grubu'na ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattığı belirtildi.
Açıklamada, “Kursk bölgesinin işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar sırasında, Kuzey Askeri Grubu’nun 22. Motorize Tüfek Alayı birlikleri, Ukraynalı militanların insan gücü ve askeri teçhizatını imha etmeye ve düşman birliklerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Birlikler saldırı eylemleri sırasında Kuzey Askeri Grubu’nun diğer birimleriyle birlikte, Kursk sınır bölgesindeki Gornal yerleşimi alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğratarak temas hattındaki rotasyon ve karşı saldırı girişimlerini engelliyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Gornal ve Oleşnya bölgeleri yakınlarında dört Ukrayna tugayını bozguna uğrattğı, düşmanın bu çatışmalarda 150'den fazla asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir topçu silahı, iki havan topu, bir çoklu roketatar sistemi ve 10 otomobil kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 11 İHA kontrol noktası ve bir mühimmat deposu da imha edildi.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde bir yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
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