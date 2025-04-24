https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-150-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1095662873.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde 150 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesinde 150 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubuna ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T18:15+0300

2025-04-24T18:15+0300

2025-04-24T18:14+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey (Sever) Askeri Grubu'na ait saldırı uçaklarının Kursk bölgesindeki Gornal yerleşim bölgesi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattığı belirtildi.Açıklamada, “Kursk bölgesinin işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar sırasında, Kuzey Askeri Grubu’nun 22. Motorize Tüfek Alayı birlikleri, Ukraynalı militanların insan gücü ve askeri teçhizatını imha etmeye ve düşman birliklerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Birlikler saldırı eylemleri sırasında Kuzey Askeri Grubu’nun diğer birimleriyle birlikte, Kursk sınır bölgesindeki Gornal yerleşimi alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğratarak temas hattındaki rotasyon ve karşı saldırı girişimlerini engelliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Gornal ve Oleşnya bölgeleri yakınlarında dört Ukrayna tugayını bozguna uğrattğı, düşmanın bu çatışmalarda 150'den fazla asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir topçu silahı, iki havan topu, bir çoklu roketatar sistemi ve 10 otomobil kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 11 İHA kontrol noktası ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095515380.html

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