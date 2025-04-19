https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095515380.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde bir yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde bir yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi'ni temizlemek için terörle mücadele operasyonuna kararlılıkla devam eden Rus güçler, bölgedeki bir yerleşim birimini daha düşman işgalinden... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T12:27+0300
2025-04-19T12:27+0300
2025-04-19T13:26+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri, Ukraynalı askerlerin sızdığı Kursk Bölgesi'ndeki Oleşnya köyünü geri aldı.Ayrıca Gornal yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tank, mekanize, hava indirme ve bölge savunma tugayları bozguna uğratıldı.Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde düşmana ait asker ve teçhizat yığınaklarını operasyonel-taktik ve savaş uçakları ile topçu ateşi yardımıyla vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/trump-cekilirim-demisti-abd-disislerinden-avrupaya-uyari-1095512560.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde bir yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
12:27 19.04.2025 (güncellendi: 13:26 19.04.2025)
Kursk Bölgesi'ni temizlemek için terörle mücadele operasyonuna kararlılıkla devam eden Rus güçler, bölgedeki bir yerleşim birimini daha düşman işgalinden kurtardı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri, Ukraynalı askerlerin sızdığı Kursk Bölgesi'ndeki Oleşnya köyünü geri aldı.
Ayrıca Gornal yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tank, mekanize, hava indirme ve bölge savunma tugayları bozguna uğratıldı.
Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde düşmana ait asker ve teçhizat yığınaklarını operasyonel-taktik ve savaş uçakları ile topçu ateşi yardımıyla vuruldu.