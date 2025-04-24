https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rubiodan-kuzey-akim-2-iddiasina-yalanlama-yaptirimlarin-kaldirilmasi-soz-konusu-degil-1095638367.html

Rubio’dan Kuzey Akım-2 iddiasına yalanlama: ‘Yaptırımların kaldırılması söz konusu değil’

Rubio’dan Kuzey Akım-2 iddiasına yalanlama: ‘Yaptırımların kaldırılması söz konusu değil’

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları kaldırma konusunu değerlendirdiği yönünde çıkan haberi... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T08:46+0300

2025-04-24T08:46+0300

2025-04-24T08:55+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

rusya

kuzey akım-2

kuzey akım

steve witkoff

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Politico gazetesi, Beyaz Saray’ın başta Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı Rusya’nın Avrupa’daki varlıklarına yönelik yaptırımları kaldırma konusunu değerlendirdiğini yazdı. Bu fikrin ana savunucusu ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, karşıtlarının da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İçişleri Bakanı Doug Bergam olduğu ifade edildi.Bu iddiaya X sosyal medya platformundan tepki gösteren Rubio, “Bu kesinlikle yalan. Ne (ABD Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ne de ben Ukrayna anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir görüşme yapmadık. Bu gazetecilik ihmali” diye yazdı.ABD’li bakan, Politico'nun “zerre kadar dürüstlüğü varsa, bu kurguyu tamamen geri çekeceğini” de sözlerine ekledi.Batı medyası birkaç aydır Kuzey Akım’ın patlamalarından geriye kalan boru hatlarının ABD'li yatırımcılara olası satışını tartışıyor. Alman Bild gazetesi, Mart başında, Nord Stream 2 şirketi ile ABD'li temsilciler arasında İsviçre'de müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington'un anlaşmazlıkları olduğunu ancak Kuzey Akım’ın eski haline getirilmesinin sadece Rusya ve ABD'nin çıkarına olmadığını dile getirmişti. Lavrov, buna karşı çıkan Avrupalı siyasetçilerin “hasta insanlar ya da intihara meyilli” olduğunu söylemişti. Rus bakan, boru hatları konusunda tartışmalar olduğuna dikkat çekmişti.

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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, kuzey akım-2, kuzey akım, steve witkoff