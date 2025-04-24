RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem kendisini unutturmuyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ria-novosti-zafer-bayraminin-80-yildonumu-kutlamalarinin-resmi-fotograf-ajansi-oldu-1095637429.html
RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu
RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T08:20+0300
2025-04-24T08:29+0300
dünya
rusya
zafer bayramı
ria novosti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103899/13/1038991350_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d6b4b464644d614dc6a5043817f6023a.jpg
Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, RIA Novosti’nin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı statüsünü aldığı bildirildi.Açıklamada, ajansın “bu statüde, kutlamaların kilit olaylarını çekeceği ve Rusya'daki kutlama alanlarından özel içerik sağlayacağı” ifade edildi.Fotoğraflar, kutlamaların resmi web sitesiinde herkesin erişimine sunulacak.Fotoğraf materyalleri yüksek çözünürlükte ve ücretsiz olarak indirilebilecek.Ajans ayrıca Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sergi kapsamında 1945'in zaferle sonuçlanan ilkbaharını fotoğraflarla anlatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-gece-rusyaya-87-iha-ile-saldirdi-1095636754.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103899/13/1038991350_123:0:874:563_1920x0_80_0_0_e138d9412bef142025c2b228420e3b2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, zafer bayramı, ria novosti
rusya, zafer bayramı, ria novosti

RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu

08:20 24.04.2025 (güncellendi: 08:29 24.04.2025)
© SputnikZafer Bayrağı fotoğrafı
Zafer Bayrağı fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik
Abone ol
Rossiya Segodnya Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı olduğunu belirtildi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, RIA Novosti’nin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı statüsünü aldığı bildirildi.
Açıklamada, ajansın “bu statüde, kutlamaların kilit olaylarını çekeceği ve Rusya'daki kutlama alanlarından özel içerik sağlayacağı” ifade edildi.
Fotoğraflar, kutlamaların resmi web sitesiinde herkesin erişimine sunulacak.
Fotoğraf materyalleri yüksek çözünürlükte ve ücretsiz olarak indirilebilecek.
Ajans ayrıca Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sergi kapsamında 1945'in zaferle sonuçlanan ilkbaharını fotoğraflarla anlatacak.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала