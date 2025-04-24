https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ria-novosti-zafer-bayraminin-80-yildonumu-kutlamalarinin-resmi-fotograf-ajansi-oldu-1095637429.html
RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu
RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T08:20+0300
2025-04-24T08:20+0300
2025-04-24T08:29+0300
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zafer bayramı
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Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, RIA Novosti’nin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı statüsünü aldığı bildirildi.Açıklamada, ajansın “bu statüde, kutlamaların kilit olaylarını çekeceği ve Rusya'daki kutlama alanlarından özel içerik sağlayacağı” ifade edildi.Fotoğraflar, kutlamaların resmi web sitesiinde herkesin erişimine sunulacak.Fotoğraf materyalleri yüksek çözünürlükte ve ücretsiz olarak indirilebilecek.Ajans ayrıca Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sergi kapsamında 1945'in zaferle sonuçlanan ilkbaharını fotoğraflarla anlatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-gece-rusyaya-87-iha-ile-saldirdi-1095636754.html
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rusya, zafer bayramı, ria novosti
rusya, zafer bayramı, ria novosti
RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu
08:20 24.04.2025 (güncellendi: 08:29 24.04.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı olduğunu belirtildi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, RIA Novosti’nin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı statüsünü aldığı bildirildi.
Açıklamada, ajansın “bu statüde, kutlamaların kilit olaylarını çekeceği ve Rusya'daki kutlama alanlarından özel içerik sağlayacağı” ifade edildi.
Fotoğraflar, kutlamaların resmi web sitesiinde
herkesin erişimine sunulacak.
Fotoğraf materyalleri yüksek çözünürlükte ve ücretsiz olarak indirilebilecek.
Ajans ayrıca Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sergi kapsamında 1945'in zaferle sonuçlanan ilkbaharını fotoğraflarla anlatacak.