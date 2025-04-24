https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ria-novosti-zafer-bayraminin-80-yildonumu-kutlamalarinin-resmi-fotograf-ajansi-oldu-1095637429.html

RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu

RIA Novosti, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı oldu

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T08:20+0300

2025-04-24T08:20+0300

2025-04-24T08:29+0300

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rusya

zafer bayramı

ria novosti

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Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, RIA Novosti’nin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarının resmi fotoğraf ajansı statüsünü aldığı bildirildi.Açıklamada, ajansın “bu statüde, kutlamaların kilit olaylarını çekeceği ve Rusya'daki kutlama alanlarından özel içerik sağlayacağı” ifade edildi.Fotoğraflar, kutlamaların resmi web sitesiinde herkesin erişimine sunulacak.Fotoğraf materyalleri yüksek çözünürlükte ve ücretsiz olarak indirilebilecek.Ajans ayrıca Uluslararası Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenecek özel bir sergi kapsamında 1945'in zaferle sonuçlanan ilkbaharını fotoğraflarla anlatacak.

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