Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/real-madrid-arda-gulerin-goluyle-getafeyi-1-0-yendi-ancelottiden-ilk-yorum-geldi-1095635334.html
Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi
Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi
Sputnik Türkiye
Real Madrid La Liga'da deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Oyun kuruculuktaki... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T02:27+0300
2025-04-24T02:29+0300
spor
arda güler
real madrid
barcelona
getafe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_fa108d3af7f6a361b52c819b6fead188.jpg
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in golüyle maçı 1-0 kazandı.Real Madrid, puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" dedi.Arda Güler'in Getafe karşısında 'çok başarılı işler yaptığını' söyleyen Ancelotti şunları ifade etti:Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun harika bir gol attığını yazarken, Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mac-anlatirken-kalp-krizi-geciren-unlu-spor-spikeri-erdogan-arikan-geri-dondu-1095513979.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_e99dbae93abe56e31fbf064cc91a5c3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, arda güler gol, getafe - real madrid maç kadrosu, ispanya ligi, getafe real madrid maç özeti, getafe real madrid maçı hangi kanalda, real madrid maçı, real madrid getafe canlı izle, real madrid getafe maçı hangi kanalda, real getafe, getafe real madrid izle, realmadrid, real madrid - getafe maçı hangi kanalda, getafe real madrid canlı izle, arda gol, real madrid getafe izle, getafe real, arda guler,
arda güler, arda güler gol, getafe - real madrid maç kadrosu, ispanya ligi, getafe real madrid maç özeti, getafe real madrid maçı hangi kanalda, real madrid maçı, real madrid getafe canlı izle, real madrid getafe maçı hangi kanalda, real getafe, getafe real madrid izle, realmadrid, real madrid - getafe maçı hangi kanalda, getafe real madrid canlı izle, arda gol, real madrid getafe izle, getafe real, arda guler,

Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi

02:27 24.04.2025 (güncellendi: 02:29 24.04.2025)
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Real Madrid La Liga'da deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" diyerek, Güler'in geleceğinin ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacağını belirtti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in golüyle maçı 1-0 kazandı.
Real Madrid, puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" dedi.
Arda Güler'in Getafe karşısında 'çok başarılı işler yaptığını' söyleyen Ancelotti şunları ifade etti:

"Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek."

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.
İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun harika bir gol attığını yazarken, Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.
Erdoğan Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
SPOR
Maç anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan ekranlara geri döndü
19 Nisan, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала