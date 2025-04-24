https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/real-madrid-arda-gulerin-goluyle-getafeyi-1-0-yendi-ancelottiden-ilk-yorum-geldi-1095635334.html

Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi

Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi

Sputnik Türkiye

Real Madrid La Liga'da deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Oyun kuruculuktaki... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T02:27+0300

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spor

arda güler

real madrid

barcelona

getafe

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in golüyle maçı 1-0 kazandı.Real Madrid, puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" dedi.Arda Güler'in Getafe karşısında 'çok başarılı işler yaptığını' söyleyen Ancelotti şunları ifade etti:Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun harika bir gol attığını yazarken, Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

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