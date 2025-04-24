https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/real-madrid-arda-gulerin-goluyle-getafeyi-1-0-yendi-ancelottiden-ilk-yorum-geldi-1095635334.html
Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi
Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi
Sputnik Türkiye
Real Madrid La Liga'da deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Oyun kuruculuktaki... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T02:27+0300
2025-04-24T02:27+0300
2025-04-24T02:29+0300
spor
arda güler
real madrid
barcelona
getafe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_fa108d3af7f6a361b52c819b6fead188.jpg
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in golüyle maçı 1-0 kazandı.Real Madrid, puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" dedi.Arda Güler'in Getafe karşısında 'çok başarılı işler yaptığını' söyleyen Ancelotti şunları ifade etti:Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun harika bir gol attığını yazarken, Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mac-anlatirken-kalp-krizi-geciren-unlu-spor-spikeri-erdogan-arikan-geri-dondu-1095513979.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095635177_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_e99dbae93abe56e31fbf064cc91a5c3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler, arda güler gol, getafe - real madrid maç kadrosu, ispanya ligi, getafe real madrid maç özeti, getafe real madrid maçı hangi kanalda, real madrid maçı, real madrid getafe canlı izle, real madrid getafe maçı hangi kanalda, real getafe, getafe real madrid izle, realmadrid, real madrid - getafe maçı hangi kanalda, getafe real madrid canlı izle, arda gol, real madrid getafe izle, getafe real, arda guler,
arda güler, arda güler gol, getafe - real madrid maç kadrosu, ispanya ligi, getafe real madrid maç özeti, getafe real madrid maçı hangi kanalda, real madrid maçı, real madrid getafe canlı izle, real madrid getafe maçı hangi kanalda, real getafe, getafe real madrid izle, realmadrid, real madrid - getafe maçı hangi kanalda, getafe real madrid canlı izle, arda gol, real madrid getafe izle, getafe real, arda guler,
Real Madrid Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi: Ancelotti'den ilk yorum geldi
02:27 24.04.2025 (güncellendi: 02:29 24.04.2025)
Real Madrid La Liga'da deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" diyerek, Güler'in geleceğinin ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacağını belirtti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in golüyle maçı 1-0 kazandı.
Real Madrid, puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" dedi.
Arda Güler'in Getafe karşısında 'çok başarılı işler yaptığını' söyleyen Ancelotti şunları ifade etti:
"Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek."
Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.
İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun harika bir gol attığını yazarken, Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.