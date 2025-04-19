https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mac-anlatirken-kalp-krizi-geciren-unlu-spor-spikeri-erdogan-arikan-geri-dondu-1095513979.html

Maç anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan ekranlara geri döndü

Maç anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan ekranlara geri döndü

Sputnik Türkiye

Maç anlattığı sırada kalp krizi geçiren ve uzun süre ekranlardan uzak kalan ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, ekrana geri döndü. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T12:34+0300

2025-04-19T12:34+0300

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spor

erdoğan arıkan

trt

kalp krizi

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, sporseverleri ve sevenlerini korkutmuştu. Bir süredir tedavisi süren ünlü isim sağlığına kavuştu ve ekranlara geri dönüyor. Herkese teşekkür ettiÜç ayın ardından geri dönen ünlü spiker Arıkan duygularını şöyle paylaştı: 'Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürler karışık tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allaha binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabi ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/trt-spikeri-erdogan-arikan-canli-yayinda-kalp-krizi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092842835.html

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erdoğan arıkan, trt, kalp krizi