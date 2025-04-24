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Putin: Rus ekonomisi ilk 2 ayda yüzde 1.9 büyüdü
Putin: Rus ekonomisi ilk 2 ayda yüzde 1.9 büyüdü
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, bugün kabine üyeleriyle Rusya ekonomisinde durum değerlendirmesini yaptı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T16:26+0300
2025-04-24T16:33+0300
ekonomi̇
rusya
vladimir putin
rus ekonomisi
gsyi̇h
ekonomik büyüme
enflasyon
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2025 yılının ilk 2 ayında yüzde 1.9 oranında büyüdüğünü ifade etti.Rus hükümet üyeleriyle ekonomi konularının ele alındığı bir toplantı yapan Putin, "Ocak-Şubat aylarında GSYİH büyümesi yıllık bazda yüzde 1.9 oldu. Aynı dönemde imalat sanayi daha aktif bir şekilde büyüdü ve cari yılın ilk 2 ayında yüzde 5 yükseldi" dedi.Bununla beraber Rusya'nın bu yılki GSYİH büyümesinin geçen yıla göre biraz daha düşük olacağını anlatan Putin, bunun makroekonomik göstergelerin korunması ve enflasyonla mücadele için gerekli olduğunu kaydetti.Devlet Başkanı, "Bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın dinamikleri geçen yıla göre biraz daha düşük olacak. Aslında bunu sizinle konuştuk, hedefimiz de bu yöndeydi. Makroekonomik göstergeleri korumak ve her şeyden önce enflasyonla mücadele etmek için sözde 'yumuşak inişten' bahsetmiştik" ifadelerini kullandı.'Enflasyonu düşürmeliyiz'Enflasyonun şu anda yüzde 10'un üzerinde olduğuna dikkat çeken Putin, fiyat dinamiğini sürdürülebilir şekilde yavaşlatmalarının önem arz ettiğini belirtti.
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rusya, vladimir putin, rus ekonomisi, gsyi̇h, ekonomik büyüme, enflasyon
rusya, vladimir putin, rus ekonomisi, gsyi̇h, ekonomik büyüme, enflasyon

Putin: Rus ekonomisi ilk 2 ayda yüzde 1.9 büyüdü

16:26 24.04.2025 (güncellendi: 16:33 24.04.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinTổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự
Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Rus lider Putin, bugün kabine üyeleriyle Rusya ekonomisinde durum değerlendirmesini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2025 yılının ilk 2 ayında yüzde 1.9 oranında büyüdüğünü ifade etti.

Rus hükümet üyeleriyle ekonomi konularının ele alındığı bir toplantı yapan Putin, "Ocak-Şubat aylarında GSYİH büyümesi yıllık bazda yüzde 1.9 oldu. Aynı dönemde imalat sanayi daha aktif bir şekilde büyüdü ve cari yılın ilk 2 ayında yüzde 5 yükseldi" dedi.

Bununla beraber Rusya'nın bu yılki GSYİH büyümesinin geçen yıla göre biraz daha düşük olacağını anlatan Putin, bunun makroekonomik göstergelerin korunması ve enflasyonla mücadele için gerekli olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı, "Bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın dinamikleri geçen yıla göre biraz daha düşük olacak. Aslında bunu sizinle konuştuk, hedefimiz de bu yöndeydi. Makroekonomik göstergeleri korumak ve her şeyden önce enflasyonla mücadele etmek için sözde 'yumuşak inişten' bahsetmiştik" ifadelerini kullandı.

'Enflasyonu düşürmeliyiz'

Enflasyonun şu anda yüzde 10'un üzerinde olduğuna dikkat çeken Putin, fiyat dinamiğini sürdürülebilir şekilde yavaşlatmalarının önem arz ettiğini belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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