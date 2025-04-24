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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-marmara-depremi-sonrasi-2-yeri-isaret-etti-bekledigi-deprem-buyuklugunu-1095640308.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara depremi sonrası 2 yeri işaret etti: Beklediği deprem büyüklüğünü açıkladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara depremi sonrası 2 yeri işaret etti: Beklediği deprem büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD artçıların sürebileceğini açıklarken, Prof. Dr... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025-04-24T10:16+0300
türki̇ye
afad
silivri
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
övgün ahmet ercan
ahmet ercan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu artçılardan 7’sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğu ve artçıların önümüzdeki günlerde de sürebileceği bildirildi.Deprem 13 saniye sürdü, 300 kilometrelik alanı etkilediAFAD’ın açıklamasına göre, deprem 13 saniye sürdü ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, 300 kilometre yarıçaplı bir alanda hissedildi. Artçıların dağılımı, doğuya doğru 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştı.AFAD, farklı disiplinlerden oluşan Deprem Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme yaklaşık 30 cm olarak hesaplanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Analizlere göre, yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğindeki segment kırıldı.Prof. Dr. Ercan: Bu İstanbul depremi değil, Kuzey Marmara depremiSözcü'ye konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Basının ağzında Büyük İstanbul Depremi diye söyleniyor bu söz bir defa yanlış. Bu Kuzey Marmara depremi” diyerek değerlendirmelerde bulundu. Ercan, depremin doğrudan İstanbul merkezli olmadığını, Yalova, Bursa, Tekirdağ gibi çevre illerin de etkilendiğini belirtti.Deprem beklentisini açıkladıErcan, “Benim beklentim 2 ana depremle atlatılacak. Bir tanesi İstanbul'da Büyükçekmece arasında, bir diğeri Trakya kolunda” dedi. Özellikle Tekirdağ-Büyükçekmece hattı için 7.0-7.2, Anadolu Yakası içinse 6.4-6.7 büyüklüğünde depremler öngördüğünü söyledi.Ercan, İstanbul’daki jeolojik yapıya da dikkat çekti: “İstanbul'da kabuk 30 kilometre kalınlığında. Üstte bazalt, altında granit var. Bazalt yumuşak olduğu için çok fazla kırılgan değil, büyük deprem üretmiyor” açıklamasında bulundu. Granit tabakada oluşan depremler daha derin ve farklı nitelikte olabilir.'5.9’luk artçı, ana depreme yakın büyüklükte'6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı için Prof. Dr. Ercan, “Bu çok büyük bir artçı. 2 haftalık gerginlik bir günde atıldı” yorumunu yaptı. 5.1-5.0 gibi küçük artçıların beklenirken 5.9’un oluşması, gerginliğin erken boşalması açısından olumlu bulundu.Ercan, “Bundan sonraki depremler seyrekleşecek ve dinginliğe erişilecek” ifadelerini kullanarak, bölgede gerilimin azaldığını belirtti. Ancak artçıların sürebileceği ve izlenmesi gerektiği yönünde de uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
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istanbul depremi, marmara denizi depremi, silivri açıkları, 6.2 büyüklüğünde deprem, artçı sarsıntılar, kuzey anadolu fayı, prof dr övgün ahmet ercan, deprem bilim kurulu, deprem riski marmara, büyükçekmece deprem hattı, trakyada beklenen deprem
istanbul depremi, marmara denizi depremi, silivri açıkları, 6.2 büyüklüğünde deprem, artçı sarsıntılar, kuzey anadolu fayı, prof dr övgün ahmet ercan, deprem bilim kurulu, deprem riski marmara, büyükçekmece deprem hattı, trakyada beklenen deprem

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara depremi sonrası 2 yeri işaret etti: Beklediği deprem büyüklüğünü açıkladı

10:16 24.04.2025
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© İHA
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD artçıların sürebileceğini açıklarken, Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem hattını ve olası senaryoları açıkladı. Ercan, 6.2'lik depremin adından 2 haftada sürecek gerginliğin boşaldığını söyledi. Ercan, deprem beklediği yeri ve büyüklüğü açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu artçılardan 7’sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğu ve artçıların önümüzdeki günlerde de sürebileceği bildirildi.

Deprem 13 saniye sürdü, 300 kilometrelik alanı etkiledi

AFAD’ın açıklamasına göre, deprem 13 saniye sürdü ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, 300 kilometre yarıçaplı bir alanda hissedildi. Artçıların dağılımı, doğuya doğru 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştı.
AFAD, farklı disiplinlerden oluşan Deprem Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme yaklaşık 30 cm olarak hesaplanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Analizlere göre, yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğindeki segment kırıldı.

Prof. Dr. Ercan: Bu İstanbul depremi değil, Kuzey Marmara depremi

Sözcü'ye konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Basının ağzında Büyük İstanbul Depremi diye söyleniyor bu söz bir defa yanlış. Bu Kuzey Marmara depremi” diyerek değerlendirmelerde bulundu. Ercan, depremin doğrudan İstanbul merkezli olmadığını, Yalova, Bursa, Tekirdağ gibi çevre illerin de etkilendiğini belirtti.

Deprem beklentisini açıkladı

Ercan, “Benim beklentim 2 ana depremle atlatılacak. Bir tanesi İstanbul'da Büyükçekmece arasında, bir diğeri Trakya kolunda” dedi. Özellikle Tekirdağ-Büyükçekmece hattı için 7.0-7.2, Anadolu Yakası içinse 6.4-6.7 büyüklüğünde depremler öngördüğünü söyledi.
Ercan, İstanbul’daki jeolojik yapıya da dikkat çekti: “İstanbul'da kabuk 30 kilometre kalınlığında. Üstte bazalt, altında granit var. Bazalt yumuşak olduğu için çok fazla kırılgan değil, büyük deprem üretmiyor” açıklamasında bulundu. Granit tabakada oluşan depremler daha derin ve farklı nitelikte olabilir.

'5.9’luk artçı, ana depreme yakın büyüklükte'

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı için Prof. Dr. Ercan, “Bu çok büyük bir artçı. 2 haftalık gerginlik bir günde atıldı” yorumunu yaptı. 5.1-5.0 gibi küçük artçıların beklenirken 5.9’un oluşması, gerginliğin erken boşalması açısından olumlu bulundu.
Ercan, “Bundan sonraki depremler seyrekleşecek ve dinginliğe erişilecek” ifadelerini kullanarak, bölgede gerilimin azaldığını belirtti. Ancak artçıların sürebileceği ve izlenmesi gerektiği yönünde de uyarılarda bulundu.
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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