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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi
İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi
Sputnik Türkiye
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü ve büyük panik yarattı. AFAD artçıların süreceğini belirtirken Japon... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025-04-24T09:09+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
japon
japon deprem uzmanı
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İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye boyunca etkili oldu ve özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük panik yarattı. AFAD, depremin ardından 184 artçı sarsıntı tespit edildiğini, bunlardan 7’sinin 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, artçıların günlerce sürebileceği konusunda vatandaşları uyardı.Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdiDepremin merkez üssü olan Silivri ve çevresi, artçı sarsıntılar nedeniyle gece boyunca tedirgindi. İstanbullular, özellikle kıyı ilçelerinde geceyi açık alanlarda geçirdi. Bu gelişme, büyük İstanbul depremi endişesini yeniden gündeme taşıdı.Japon deprem uzmanı: 'Bu beklenen büyük deprem değil'Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yaşanan depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayarak, “Risk Marmara ve Silivri ilçesinde devam ediyor” dedi. "Depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil" diyen Moriwaki, artçıların birkaç gün sürebileceğine dikkat çekti.Moriwaki İstanbul'un riskli ilçelerini saydıMoriwaki açıklamasında, zemin türünün deprem etkisini artırabileceğini belirterek, “İstanbul ve Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak yapı var. 2000’den sonraki binalarda zemin etütleri yapılmalı” ifadelerini kullandı. Yumuşak zeminli alanlar olarak Avcılar, Bakırköy, Ataköy, Pendik ve Kartal sahil hattını riskli bölgeler arasında saydı.Deprem anında ne yapılmalı?Deprem anında yaşam üçgeni oluşturmanın önemine vurgu yapan Moriwaki, metal düdük, su, tuz, maske ve çikolata gibi malzemelerin olası enkaz altında hayatta kalmayı kolaylaştıracağını belirtti. “Su varsa insan enkazda 1 ay yaşayabilir” diyen Moriwaki, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.Deprem uzmanları ayrıldıDepremin ardından birçok uzman farklı yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu depremin enerjisi, büyük Marmara depreminin yalnızca 32'de biri. Büyük deprem ihtimali hâlâ sürüyor” derken, Prof. Dr. Naci Görür, “Bunlar beklenen büyük deprem değil, aksine stresi artırıyor” yorumunda bulundu. Görür ayrıca, kentsel dönüşüm yerine ‘deprem dirençli kent’ anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.Görür, “Deprem deprem olduğu zaman değil, olmadığı zaman konuşulmalı” diyerek hükümet, belediye ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Deprem anı değil, öncesinin önemli olduğuna dikkat çeken Görür, denetim mekanizmalarının işlemesi gerektiğini söyledi. Görür, "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak" uyarısında bulundu.'Depremler bitti, rahat olun' diyen de varBuna karşın Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, farklı bir bakış açısı sundu. “Marmara’da depremler bitti. Rahat olun” diyen Üşümezsoy, bir ay önce Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade etmişti.Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladıProf. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ercan, "M6.2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7.0-M7.2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır. Büyük depremin odağı tam bu konumda 7 ile 13 km derinde olacak, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır. Kuzey Anadolu Kırığı sağ atımla kırışacak, düşüntüsü 1.5 dolayında gerçekleşecektir. Çalışmalarım büyük deprem için henüz erken olduğu, 2045 ile 2075 arası olması beklenmektedir. Eviniz sağlam yerde, dayanıklı ise dikme ile kirişlerde çatlak, kırık yoksa kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-depremin-sesi-ortaya-cikti-1095637153.html
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istanbul depremi, silivri depremi, marmara denizi deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, bugün deprem oldu mu, istanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, büyük istanbul depremi ne zaman olacak, japon deprem uzmanı açıklamaları, moriwaki istanbul depremi, riskli ilçeler istanbul, avcılar deprem riski, pendik deprem tehlikesi, deprem anında ne yapılmalı, enkaz altında nasıl hayatta kalınır, deprem çantasında ne olmalı, metal düdük neden önemli, suyla hayatta kalmak, büyük marmara depremi yaklaşımı, kumburgaz fayı, naci görür deprem açıklaması, ahmet ercan istanbul depremi, marmara deprem riski, 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor mu

İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi

09:06 24.04.2025 (güncellendi: 09:09 24.04.2025)
© AAİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü ve büyük panik yarattı. AFAD artçıların süreceğini belirtirken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem riskinin devam ettiğini söyledi. Yer bilimciler farklı görüşler sunarken, büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.
İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye boyunca etkili oldu ve özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük panik yarattı. AFAD, depremin ardından 184 artçı sarsıntı tespit edildiğini, bunlardan 7’sinin 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, artçıların günlerce sürebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremin merkez üssü olan Silivri ve çevresi, artçı sarsıntılar nedeniyle gece boyunca tedirgindi. İstanbullular, özellikle kıyı ilçelerinde geceyi açık alanlarda geçirdi. Bu gelişme, büyük İstanbul depremi endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Japon deprem uzmanı: 'Bu beklenen büyük deprem değil'

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yaşanan depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayarak, “Risk Marmara ve Silivri ilçesinde devam ediyor” dedi. "Depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil" diyen Moriwaki, artçıların birkaç gün sürebileceğine dikkat çekti.

Moriwaki İstanbul'un riskli ilçelerini saydı

Moriwaki açıklamasında, zemin türünün deprem etkisini artırabileceğini belirterek, “İstanbul ve Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak yapı var. 2000’den sonraki binalarda zemin etütleri yapılmalı” ifadelerini kullandı. Yumuşak zeminli alanlar olarak Avcılar, Bakırköy, Ataköy, Pendik ve Kartal sahil hattını riskli bölgeler arasında saydı.

Deprem anında ne yapılmalı?

Deprem anında yaşam üçgeni oluşturmanın önemine vurgu yapan Moriwaki, metal düdük, su, tuz, maske ve çikolata gibi malzemelerin olası enkaz altında hayatta kalmayı kolaylaştıracağını belirtti. “Su varsa insan enkazda 1 ay yaşayabilir” diyen Moriwaki, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Deprem uzmanları ayrıldı

Depremin ardından birçok uzman farklı yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu depremin enerjisi, büyük Marmara depreminin yalnızca 32'de biri. Büyük deprem ihtimali hâlâ sürüyor” derken, Prof. Dr. Naci Görür, “Bunlar beklenen büyük deprem değil, aksine stresi artırıyor” yorumunda bulundu. Görür ayrıca, kentsel dönüşüm yerine ‘deprem dirençli kent’ anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Görür, “Deprem deprem olduğu zaman değil, olmadığı zaman konuşulmalı” diyerek hükümet, belediye ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Deprem anı değil, öncesinin önemli olduğuna dikkat çeken Görür, denetim mekanizmalarının işlemesi gerektiğini söyledi.
Görür, "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak" uyarısında bulundu.

'Depremler bitti, rahat olun' diyen de var

Buna karşın Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, farklı bir bakış açısı sundu. “Marmara’da depremler bitti. Rahat olun” diyen Üşümezsoy, bir ay önce Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade etmişti.

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ercan, "M6.2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7.0-M7.2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır. Büyük depremin odağı tam bu konumda 7 ile 13 km derinde olacak, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır. Kuzey Anadolu Kırığı sağ atımla kırışacak, düşüntüsü 1.5 dolayında gerçekleşecektir. Çalışmalarım büyük deprem için henüz erken olduğu, 2045 ile 2075 arası olması beklenmektedir. Eviniz sağlam yerde, dayanıklı ise dikme ile kirişlerde çatlak, kırık yoksa kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Deprem sesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı
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