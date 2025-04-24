https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html

İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi

İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi

Sputnik Türkiye

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü ve büyük panik yarattı. AFAD artçıların süreceğini belirtirken Japon... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T09:06+0300

2025-04-24T09:06+0300

2025-04-24T09:09+0300

türki̇ye

deprem

i̇stanbul

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

japon

japon deprem uzmanı

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İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye boyunca etkili oldu ve özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük panik yarattı. AFAD, depremin ardından 184 artçı sarsıntı tespit edildiğini, bunlardan 7’sinin 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, artçıların günlerce sürebileceği konusunda vatandaşları uyardı.Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdiDepremin merkez üssü olan Silivri ve çevresi, artçı sarsıntılar nedeniyle gece boyunca tedirgindi. İstanbullular, özellikle kıyı ilçelerinde geceyi açık alanlarda geçirdi. Bu gelişme, büyük İstanbul depremi endişesini yeniden gündeme taşıdı.Japon deprem uzmanı: 'Bu beklenen büyük deprem değil'Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yaşanan depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayarak, “Risk Marmara ve Silivri ilçesinde devam ediyor” dedi. "Depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil" diyen Moriwaki, artçıların birkaç gün sürebileceğine dikkat çekti.Moriwaki İstanbul'un riskli ilçelerini saydıMoriwaki açıklamasında, zemin türünün deprem etkisini artırabileceğini belirterek, “İstanbul ve Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak yapı var. 2000’den sonraki binalarda zemin etütleri yapılmalı” ifadelerini kullandı. Yumuşak zeminli alanlar olarak Avcılar, Bakırköy, Ataköy, Pendik ve Kartal sahil hattını riskli bölgeler arasında saydı.Deprem anında ne yapılmalı?Deprem anında yaşam üçgeni oluşturmanın önemine vurgu yapan Moriwaki, metal düdük, su, tuz, maske ve çikolata gibi malzemelerin olası enkaz altında hayatta kalmayı kolaylaştıracağını belirtti. “Su varsa insan enkazda 1 ay yaşayabilir” diyen Moriwaki, vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.Deprem uzmanları ayrıldıDepremin ardından birçok uzman farklı yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu depremin enerjisi, büyük Marmara depreminin yalnızca 32'de biri. Büyük deprem ihtimali hâlâ sürüyor” derken, Prof. Dr. Naci Görür, “Bunlar beklenen büyük deprem değil, aksine stresi artırıyor” yorumunda bulundu. Görür ayrıca, kentsel dönüşüm yerine ‘deprem dirençli kent’ anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.Görür, “Deprem deprem olduğu zaman değil, olmadığı zaman konuşulmalı” diyerek hükümet, belediye ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Deprem anı değil, öncesinin önemli olduğuna dikkat çeken Görür, denetim mekanizmalarının işlemesi gerektiğini söyledi. Görür, "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak" uyarısında bulundu.'Depremler bitti, rahat olun' diyen de varBuna karşın Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, farklı bir bakış açısı sundu. “Marmara’da depremler bitti. Rahat olun” diyen Üşümezsoy, bir ay önce Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade etmişti.Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladıProf. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ercan, "M6.2’lik deprem Trakya kolunda beklenen M7.0-M7.2’nin bir uyarısı ya da alıştırmasıdır. Büyük depremin odağı tam bu konumda 7 ile 13 km derinde olacak, sarsıntısı da 22 kat büyük olacaktır. Kuzey Anadolu Kırığı sağ atımla kırışacak, düşüntüsü 1.5 dolayında gerçekleşecektir. Çalışmalarım büyük deprem için henüz erken olduğu, 2045 ile 2075 arası olması beklenmektedir. Eviniz sağlam yerde, dayanıklı ise dikme ile kirişlerde çatlak, kırık yoksa kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-depremin-sesi-ortaya-cikti-1095637153.html

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