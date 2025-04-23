Peskov: Putin ve Trump diyaloğu reddetmenin absürtlüğü konusunda hemfikir
22:02 23.04.2025 (güncellendi: 23:10 23.04.2025)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
© Sputnik / Ramil Sitdikov/
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Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın diyaloğu reddetmenin saçmalığını anladıklarını belirterek, karmaşık konuları görüşmeler yoluyla çözmeye hazır olmalarının onları birleştirdiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız Point dergisine verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da tam bir ateşkes sağlanması fikrini desteklediğini ancak öncesinde Kiev'e Avrupa menşeli silahların tedarik edilmesi meselesi de dahil olmak üzere tüm parametrelerin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Peskov, Zelenskiy'nin istifasının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik talepleri arasında yer almadığını, ancak imzaladığı herhangi bir belgeye meşru olmaması nedeniyle itiraz edilebileceğini vurguladı.
Peskov'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Çatışmanın sona ermesi için Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'na bağlanan Novorossiya ve Donbass bölgelerindeki askerlerini çekmesi gerekiyor.
Putin ve Trump, diyaloğu reddetmenin absürdlüğü konusunda hemfikir
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