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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-putin-ve-trump-diyalogu-reddetmenin-absurdlugu-konusunda-hemfikir-1095633062.html
Peskov: Putin ve Trump diyaloğu reddetmenin absürtlüğü konusunda hemfikir
Peskov: Putin ve Trump diyaloğu reddetmenin absürtlüğü konusunda hemfikir
Sputnik Türkiye
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın diyaloğu reddetmenin saçmalığını anladıklarını belirterek, karmaşık konuları görüşmeler yoluyla... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız Point dergisine verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da tam bir ateşkes sağlanması fikrini desteklediğini ancak öncesinde Kiev'e Avrupa menşeli silahların tedarik edilmesi meselesi de dahil olmak üzere tüm parametrelerin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.Peskov, Zelenskiy'nin istifasının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik talepleri arasında yer almadığını, ancak imzaladığı herhangi bir belgeye meşru olmaması nedeniyle itiraz edilebileceğini vurguladı.Peskov'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-zelenskiynin-kirima-iliskin-aciklamalari-baris-gorusmelerine-zarar-veriyor-1095631256.html
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kremlin, dmitriy peskov, le point, röportaj, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, ab, donbass, novorossiya, moskova
kremlin, dmitriy peskov, le point, röportaj, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, ab, donbass, novorossiya, moskova

Peskov: Putin ve Trump diyaloğu reddetmenin absürtlüğü konusunda hemfikir

22:02 23.04.2025 (güncellendi: 23:10 23.04.2025)
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Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın diyaloğu reddetmenin saçmalığını anladıklarını belirterek, karmaşık konuları görüşmeler yoluyla çözmeye hazır olmalarının onları birleştirdiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız Point dergisine verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da tam bir ateşkes sağlanması fikrini desteklediğini ancak öncesinde Kiev'e Avrupa menşeli silahların tedarik edilmesi meselesi de dahil olmak üzere tüm parametrelerin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Peskov, Zelenskiy'nin istifasının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik talepleri arasında yer almadığını, ancak imzaladığı herhangi bir belgeye meşru olmaması nedeniyle itiraz edilebileceğini vurguladı.
Peskov'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Çatışmanın sona ermesi için Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'na bağlanan Novorossiya ve Donbass bölgelerindeki askerlerini çekmesi gerekiyor.
Putin ve Trump, diyaloğu reddetmenin absürdlüğü konusunda hemfikir
Putin, Trump'a güçlü bir siyasetçi ve güçlü bir kişilik olduğu için saygı duyuyor
Trump ve Putin arasındaki görüşmenin verimli geçmesi bekleniyor, hazırlık çalışmaları sürüyor.
Rusya’nın Baltık ülkelerine karşı herhangi bir toprak talebi bulunmuyor.
Avrupalılar Rusya'ya demokrasiyi öğretmeye çalışıyor, ancak çoğu zaman bu ilkeleri kendileri ihlal ediyor.
Rusya müzakere, Avrupa ise savaş istiyor.
Rusya kimseye saldırmagibi bir niyeti yok.
Rusya hedeflerine ya barışçıl ya da askeri yollarla ulaşacak
Rusya yaptırımlar altında yaşamayı öğrendi, ancak bunlar AB için büyük sorunlar yaratıyorlar.
Trump Ukrayna'da ateşkes için son bir tarih belirlemedi, Rusya da bir son tarih belirlemeyi uygun görmüyor.
Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler çıkmaza girmiş durumda,Moskova şu anda Washington ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.
Ne Macron ne de diğer Avrupalı liderler, Rusya Federasyonu'nun güvenlik açısından köşeye sıkıştırıldığınısöyleyen Putin'i dinlemek istemedi.
Rusya, NATO askeri altyapısının Finlandiya'da konuşlandırılmasına karşılık olarak gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır.
Vladimir Zelenski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni tam olarak kontrol etmiyor, bazı milliyetçi birlikler ona itaat etmiyor, bu da büyük bir sorun.
Avrupa Kiev rejiminin özünü hala anlamış değil ve Nazi yanlısı unsurların buradaki yetkililer üzerinde etkili olduğu gerçeğini görmezden geliyor.
Moskova bazı Avrupa ülkelerinin Rus gazını almaya hazır olduğunu görüyor, Rusya piyasa koşullarına göre bu ülkelerle görüşmeler yapmaya hazır
Vladimir Zelenskiy, Avrupa ve ABD'yi Rusya'ya karşı bir savaşa sürükledi ve Kiev'i dünyadaki ‘Rusya karşıtı’ her şeyin merkezi gibi gösteriyor
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