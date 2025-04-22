https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-detaylari-paylasti-papa-francisin-son-sozleri-belli-oldu--1095596214.html
Vatikan detayları paylaştı: Papa Francis’in son sözleri belli oldu
Vatikan detayları paylaştı: Papa Francis’in son sözleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Papa Francis, 88 yaşında geçirdiği felç ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vatikan, cenaze töreninin Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’nda... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T22:08+0300
2025-04-22T22:08+0300
2025-04-22T22:08+0300
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında geçirdiği felç ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre Papa, Paskalya Bayramı'nın coşkusunu halkla birlikte yaşadıktan sadece bir gün sonra, Pazartesi sabahı saat 07.35’te yaşamını yitirdi. Ölümü, 12 yıl süren reformist papalık döneminin sonunu işaret ederken, dünya genelinden liderler ve milyonlarca kişide üzüntüye neden olduğu belirtildi.Papa Francis’in son saatlerine dair ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşıldı. Paskalya sabahı Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığı kutsarken yanında bulunan kişisel sağlık asistanı Massimiliano Strappetti’ye, papamobile binmeden önce “Sence bunu başarabilir miyim?” diye sorduğu belirtildi. Gün boyu törenlere katılan ve halkla buluşan Papa'nın akşam saatlerinde Strappetti'ye ''Beni tekrar meydana çıkardığın için teşekkür ederim'' dediği öğrenildi. Odasında dinlenmeye çekilen Papa'nın sabah saatlerinde ise sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte komaya girdiği açıklandı. Papa Francis'in son anlarında elini sallayarak veda ettiği bilgisi paylaşıldı.Vatikan yetkilileri, cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Törene dünya genelinden birçok liderin katılmasının beklendiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papa-francisin-cenazesi-26-nisanda-yapilacak-1095580817.html
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vatikan, papa francis, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm yıldönümü, ölüm riski, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp masajı, kalp damar hastalığı
vatikan, papa francis, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm yıldönümü, ölüm riski, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp masajı, kalp damar hastalığı
Vatikan detayları paylaştı: Papa Francis’in son sözleri belli oldu
Papa Francis, 88 yaşında geçirdiği felç ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vatikan, cenaze töreninin Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’nda yapılacağını duyurdu. Papa'nın son sözleri, Paskalya günü halkla buluşmasına yardım eden sağlık görevlisine teşekkür oldu.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında geçirdiği felç ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Vatikan tarafından yapılan açıklamaya göre Papa, Paskalya Bayramı'nın coşkusunu halkla birlikte yaşadıktan sadece bir gün sonra, Pazartesi sabahı saat 07.35’te yaşamını yitirdi. Ölümü, 12 yıl süren reformist papalık döneminin sonunu işaret ederken, dünya genelinden liderler ve milyonlarca kişide üzüntüye neden olduğu belirtildi.
Papa Francis’in son saatlerine dair ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşıldı. Paskalya sabahı Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığı kutsarken yanında bulunan kişisel sağlık asistanı Massimiliano Strappetti’ye, papamobile binmeden önce “Sence bunu başarabilir miyim?” diye sorduğu belirtildi.
Gün boyu törenlere katılan ve halkla buluşan Papa'nın akşam saatlerinde Strappetti'ye ''Beni tekrar meydana çıkardığın için teşekkür ederim'' dediği öğrenildi. Odasında dinlenmeye çekilen Papa'nın sabah saatlerinde ise sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte komaya girdiği açıklandı. Papa Francis'in son anlarında elini sallayarak veda ettiği bilgisi paylaşıldı.
Vatikan yetkilileri, cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Törene dünya genelinden birçok liderin katılmasının beklendiği açıklandı.