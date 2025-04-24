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İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Marmara Denizi’nde, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 00.15’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, halkı resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı. Depremin yerin 13.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.
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deprem, silivri, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
deprem, silivri, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

00:38 24.04.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Marmara Denizi’nde, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 00.15’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Marmara Denizi olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 13.6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, halkı resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı. Depremin yerin 13.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
SON DEPREMLER
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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