https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-41-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634520.html

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Marmara Denizi’nde, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 00.15’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T00:38+0300

2025-04-24T00:38+0300

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Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, halkı resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı. Depremin yerin 13.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-36-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634306.html

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