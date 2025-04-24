https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/murat-ongunun-avukati-gozaltina-alindi-1095646773.html

Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T12:10+0300

2025-04-24T12:10+0300

2025-04-24T12:10+0300

türki̇ye

murat ongun

avukat

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103900/39/1039003969_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_247652c02cfb961d02b08a92daf115d6.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı.İki avukata aynı suçlamalar yöneltildiSoruşturma çerçevesinde avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da aynı suçlamalarla gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki avukatın dosyada yer alan bilgi ve belgelerle ilgili olarak adli süreci etkilemeye yönelik girişimlerde bulundukları iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ekrem-imamoglu-her-yerde-diyerek-cagri-yapti-tarih-verdi-1095540163.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat ongun, avukat, gözaltı