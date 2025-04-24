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Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T12:10+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı.İki avukata aynı suçlamalar yöneltildiSoruşturma çerçevesinde avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da aynı suçlamalarla gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki avukatın dosyada yer alan bilgi ve belgelerle ilgili olarak adli süreci etkilemeye yönelik girişimlerde bulundukları iddia ediliyor.
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murat ongun, avukat, gözaltı
murat ongun, avukat, gözaltı

Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

12:10 24.04.2025
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© DHA
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İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İki avukata aynı suçlamalar yöneltildi

Soruşturma çerçevesinde avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da aynı suçlamalarla gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki avukatın dosyada yer alan bilgi ve belgelerle ilgili olarak adli süreci etkilemeye yönelik girişimlerde bulundukları iddia ediliyor.
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