Ekrem İmamoğlu 'her yerde' diyerek çağrı yaptı: Tarih verdi
© AA / Cem TekkeşinoğluEkrem İmamoğlu,
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir çağrı yaptı. 23 Nisan - 19 Mayıs arasında her yerde Türk bayrağının dalgalanmasını isteyen İmamoğlu, mesajında demokrasi, adalet ve gençliğe vurgu yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla çağrı yaptı. İmamoğlu, 23 Nisan ile 19 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta Türk Bayrağının dalgalandırılması çağrısında bulundu.
'Ay yıldızlı bayrağımız her yerde olsun'
Silivri'deki hücresinden seslenen Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz milletim, çok değerli vatandaşlarım;
Bugün sizlere Silivri’deki hücremden önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Adalet, huzur, barış, eşitlik için,
Üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için,
Temiz bir çevre, bereketli topraklar için,
Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için,
Fikri hür, vicdanı hür nesiller için,
En önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için,
Gelin hep birlikte 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a; evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde…
Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım.”
Bugün sizlere Silivri’deki hücremden önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Adalet, huzur, barış, eşitlik için,
Üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için,
Temiz bir çevre, bereketli topraklar için,
Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için,
Fikri hür, vicdanı hür nesiller için,
En önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için,
Gelin hep birlikte 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a; evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde…
Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım.”