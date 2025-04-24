https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/msb-kaynaklarindan-marmara-depremi-aciklamasi-afet-mudahale-plani-devreye-alindi--1095647049.html
MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı
MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı
Sputnik Türkiye
MSB kaynakları İstanbul’daki depremler sonrası 1’inci Ordu Komutanlığı’nın aktif hale getirildiğini ve 5 İHA’nın keşif için görevlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar...
2025-04-24T12:15+0300
2025-04-24T12:15+0300
2025-04-24T12:16+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
genelkurmay başkanlığı
deprem
son depremler
i̇stanbul
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem afetine hazır mıyız
afet
doğal afet
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti. Lojistik Genel Müdürlüğü bünyesindeki AFAD Daire Başkanlığı ekipleri süratle göreve başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlık birimleri arasında eşgüdümle afet müdahale planı devreye alındı.İHA’lar keşif i̇çin görevdeDeprem bölgesinde durumsal farkındalığı artırmak ve hasar tespiti gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 İHA (insansız hava aracı) görevlendirildi:Bakanlıklar arası koordinasyonMSB kaynaklarının açıklamasına göre:Güvenlik, lojistik ve i̇stihbarat bir aradaMSB'nin açıklamasında, sadece doğal afet değil, aynı anda güvenlik ve insani yardım koordinasyonunun sağlandığı bir sistem yürürlüğe girdiği vurgulandı. İstanbul gibi stratejik bir metropolde, askeri ve sivil yapıların birlikte çalışmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html
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milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay başkanlığı, deprem, i̇stanbul, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem afetine hazır mıyız, afet, doğal afet, afet bölgesi
milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay başkanlığı, deprem, i̇stanbul, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem afetine hazır mıyız, afet, doğal afet, afet bölgesi
MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı
12:15 24.04.2025 (güncellendi: 12:16 24.04.2025)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İstanbul açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından askeri afet yönetim merkezlerinin aktif hale getirildiğini ve 5 insansız hava aracının (İHA) keşif için bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti. Lojistik Genel Müdürlüğü bünyesindeki AFAD Daire Başkanlığı ekipleri süratle göreve başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlık birimleri arasında eşgüdümle afet müdahale planı devreye alındı.
İHA’lar keşif i̇çin görevde
Deprem bölgesinde durumsal farkındalığı artırmak ve hasar tespiti gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 İHA (insansız hava aracı) görevlendirildi:
3 adet
BAYKAR firmasına ait İHA
2 adet
MSB envanterine kayıtlı İHA
Bu hava araçları, İstanbul ve çevresinde havadan keşif faaliyetleriyle veri topluyor ve ilgili kriz merkezlerine aktarıyor.
Bakanlıklar arası koordinasyon
MSB kaynaklarının açıklamasına göre:
Afet Yönetim Merkezi
ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine
personel ataması yapıldı.
Ordu Komutan Vekili, İstanbul Valiliği İl Afet Merkezi
’nde aktif olarak görev aldı.
Tüm askeri ve sivil afet yönetimi birimleri gelişmeleri eş zamanlı olarak izliyor ve müdahale süreçleri planlanıyor.
Güvenlik, lojistik ve i̇stihbarat bir arada
MSB'nin açıklamasında, sadece doğal afet değil, aynı anda güvenlik ve insani yardım koordinasyonunun sağlandığı bir sistem yürürlüğe girdiği vurgulandı. İstanbul gibi stratejik bir metropolde, askeri ve sivil yapıların birlikte çalışmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.