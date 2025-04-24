https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/msb-kaynaklarindan-marmara-depremi-aciklamasi-afet-mudahale-plani-devreye-alindi--1095647049.html

MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı

MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları İstanbul’daki depremler sonrası 1’inci Ordu Komutanlığı’nın aktif hale getirildiğini ve 5 İHA’nın keşif için görevlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

2025-04-24T12:15+0300

2025-04-24T12:15+0300

2025-04-24T12:16+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

genelkurmay başkanlığı

deprem

son depremler

i̇stanbul

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem afetine hazır mıyız

afet

doğal afet

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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti. Lojistik Genel Müdürlüğü bünyesindeki AFAD Daire Başkanlığı ekipleri süratle göreve başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlık birimleri arasında eşgüdümle afet müdahale planı devreye alındı.İHA’lar keşif i̇çin görevdeDeprem bölgesinde durumsal farkındalığı artırmak ve hasar tespiti gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 İHA (insansız hava aracı) görevlendirildi:Bakanlıklar arası koordinasyonMSB kaynaklarının açıklamasına göre:Güvenlik, lojistik ve i̇stihbarat bir aradaMSB'nin açıklamasında, sadece doğal afet değil, aynı anda güvenlik ve insani yardım koordinasyonunun sağlandığı bir sistem yürürlüğe girdiği vurgulandı. İstanbul gibi stratejik bir metropolde, askeri ve sivil yapıların birlikte çalışmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html

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