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MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı
MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı
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MSB kaynakları İstanbul’daki depremler sonrası 1’inci Ordu Komutanlığı’nın aktif hale getirildiğini ve 5 İHA’nın keşif için görevlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti. Lojistik Genel Müdürlüğü bünyesindeki AFAD Daire Başkanlığı ekipleri süratle göreve başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlık birimleri arasında eşgüdümle afet müdahale planı devreye alındı.İHA’lar keşif i̇çin görevdeDeprem bölgesinde durumsal farkındalığı artırmak ve hasar tespiti gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 İHA (insansız hava aracı) görevlendirildi:Bakanlıklar arası koordinasyonMSB kaynaklarının açıklamasına göre:Güvenlik, lojistik ve i̇stihbarat bir aradaMSB'nin açıklamasında, sadece doğal afet değil, aynı anda güvenlik ve insani yardım koordinasyonunun sağlandığı bir sistem yürürlüğe girdiği vurgulandı. İstanbul gibi stratejik bir metropolde, askeri ve sivil yapıların birlikte çalışmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay başkanlığı, deprem, i̇stanbul, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem afetine hazır mıyız, afet, doğal afet, afet bölgesi
milli savunma bakanlığı (msb), genelkurmay başkanlığı, deprem, i̇stanbul, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem afetine hazır mıyız, afet, doğal afet, afet bölgesi

MSB kaynaklarından Marmara depremi açıklaması: Afet müdahale planı devreye alındı

12:15 24.04.2025 (güncellendi: 12:16 24.04.2025)
© Fotoğraf : MSBMSB depremde hayatını kaybedenler için paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu
MSB depremde hayatını kaybedenler için paylaştı: Türkiye ve Azerbaycan'da askerler selam durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Fotoğraf : MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İstanbul açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından askeri afet yönetim merkezlerinin aktif hale getirildiğini ve 5 insansız hava aracının (İHA) keşif için bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti. Lojistik Genel Müdürlüğü bünyesindeki AFAD Daire Başkanlığı ekipleri süratle göreve başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlık birimleri arasında eşgüdümle afet müdahale planı devreye alındı.

İHA’lar keşif i̇çin görevde

Deprem bölgesinde durumsal farkındalığı artırmak ve hasar tespiti gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 İHA (insansız hava aracı) görevlendirildi:
3 adet BAYKAR firmasına ait İHA
2 adet MSB envanterine kayıtlı İHA
Bu hava araçları, İstanbul ve çevresinde havadan keşif faaliyetleriyle veri topluyor ve ilgili kriz merkezlerine aktarıyor.

Bakanlıklar arası koordinasyon

MSB kaynaklarının açıklamasına göre:
Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel ataması yapıldı.
Ordu Komutan Vekili, İstanbul Valiliği İl Afet Merkezi’nde aktif olarak görev aldı.
Tüm askeri ve sivil afet yönetimi birimleri gelişmeleri eş zamanlı olarak izliyor ve müdahale süreçleri planlanıyor.

Güvenlik, lojistik ve i̇stihbarat bir arada

MSB'nin açıklamasında, sadece doğal afet değil, aynı anda güvenlik ve insani yardım koordinasyonunun sağlandığı bir sistem yürürlüğe girdiği vurgulandı. İstanbul gibi stratejik bir metropolde, askeri ve sivil yapıların birlikte çalışmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.
Marmara deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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