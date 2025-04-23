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SON DAKİKA | 'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
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Güncel harita yayınlandı: 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Zemin sağlam mı?' sistemden mahalle mahalle görülüyor
Güncel harita yayınlandı: 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Zemin sağlam mı?' sistemden mahalle mahalle görülüyor
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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA diri fay haritası ile 45 il ve 110 ilçe risk altında. İstanbul’un en riskli ve en sağlam ilçeleri hangileri? Harita erişim bağlantısı ve detaylar haberimizde.
2025-04-23T17:28+0300
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Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, vatandaşları her sarsıntı sonrası “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aramaya itiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), bu sorulara 2025 yılı için güncellenmiş diri fay haritası ile yanıt veriyor.Yayımlanan haritada 485 aktif fay hattı gösteriliyor. Harita, şehirler ve ilçeler özelinde deprem riskini görsel ve interaktif olarak sunuyor. 45 il ve 110 ilçe ciddi risk taşıyor.📍 Fay hattı sorgulama: Adım adım erişim rehberiEv ya da iş yerinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için:Bu uygulama ile parsel bazında risk analizi yapmanız mümkün.📍 Diri fay nedir?Diri fay, tarihsel süreçte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem oluşturma potansiyeline sahip faylara verilen isimdir. Sadece yazılı kaynaklarla değil, arkeolojik ve jeolojik delillerle de bu fayların aktifliği belirlenebilir.📍 İstanbul’da hangi i̇lçeler daha riskli?Haritaya göre İstanbul’da fay hatlarına yakın, birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler şunlardır:📍 İstanbul’un en sağlam ve en riskli bölgeleriProf. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki ilçe bazlı risk durumunu şöyle değerlendirdi:🟢 Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):🔴 Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):
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evimin altından fay hattı geçiyor mu, mta fay hattı sorgulama 2025, istanbul deprem riski ilçeler, diri fay haritası, 2025 güncel fay hattı, türkiye fay haritası, afad deprem haritası, fay hattı nasıl öğrenilir, en riskli ilçeler istanbul, fay hattı sorgulama ekranı

Güncel harita yayınlandı: 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Zemin sağlam mı?' sistemden mahalle mahalle görülüyor

17:28 23.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak
Bilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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MTA’nın 2025 yılı yenilenmiş diri fay haritası açıklandı. Türkiye’de 485 aktif fay bulunurken, 45 il ve 110 ilçe ciddi deprem riski altında. İstanbul’un en sağlam ve en riskli ilçeleri belli oldu.
Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, vatandaşları her sarsıntı sonrası “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aramaya itiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), bu sorulara 2025 yılı için güncellenmiş diri fay haritası ile yanıt veriyor.
Yayımlanan haritada 485 aktif fay hattı gösteriliyor. Harita, şehirler ve ilçeler özelinde deprem riskini görsel ve interaktif olarak sunuyor. 45 il ve 110 ilçe ciddi risk taşıyor.

📍 Fay hattı sorgulama: Adım adım erişim rehberi

Ev ya da iş yerinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için:
1.
https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresine tıklayın.
2.
E-Devlet ile giriş yapın.
3.
Harita üzerinden yaşadığınız adresi detaylı şekilde inceleyin.
Bu uygulama ile parsel bazında risk analizi yapmanız mümkün.

📍 Diri fay nedir?

Diri fay, tarihsel süreçte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem oluşturma potansiyeline sahip faylara verilen isimdir. Sadece yazılı kaynaklarla değil, arkeolojik ve jeolojik delillerle de bu fayların aktifliği belirlenebilir.

📍 İstanbul’da hangi i̇lçeler daha riskli?

Haritaya göre İstanbul’da fay hatlarına yakın, birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler şunlardır:
Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih
Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar

📍 İstanbul’un en sağlam ve en riskli bölgeleri

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki ilçe bazlı risk durumunu şöyle değerlendirdi:
🟢 Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):
Şile, Çekmeköy, Beykoz
Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)
Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)
🔴 Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar
Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih
Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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