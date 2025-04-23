https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/guncel-harita-yayinlandi-evimin-altindan-fay-hatti-geciyor-mu-zemin-saglam-mi-sistemden-mahalle-1095625264.html

Güncel harita yayınlandı: 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Zemin sağlam mı?' sistemden mahalle mahalle görülüyor

Güncel harita yayınlandı: 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Zemin sağlam mı?' sistemden mahalle mahalle görülüyor

Sputnik Türkiye

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA diri fay haritası ile 45 il ve 110 ilçe risk altında. İstanbul’un en riskli ve en sağlam ilçeleri hangileri? Harita erişim bağlantısı ve detaylar haberimizde.

2025-04-23T17:28+0300

2025-04-23T17:28+0300

2025-04-23T17:28+0300

deprem

deprem

son depremler

şükrü ersoy

küçükçekmece

bakırköy

i̇stanbul

kartal

marmara denizi

marmara bölgesi

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Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, vatandaşları her sarsıntı sonrası “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aramaya itiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), bu sorulara 2025 yılı için güncellenmiş diri fay haritası ile yanıt veriyor.Yayımlanan haritada 485 aktif fay hattı gösteriliyor. Harita, şehirler ve ilçeler özelinde deprem riskini görsel ve interaktif olarak sunuyor. 45 il ve 110 ilçe ciddi risk taşıyor.📍 Fay hattı sorgulama: Adım adım erişim rehberiEv ya da iş yerinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için:Bu uygulama ile parsel bazında risk analizi yapmanız mümkün.📍 Diri fay nedir?Diri fay, tarihsel süreçte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem oluşturma potansiyeline sahip faylara verilen isimdir. Sadece yazılı kaynaklarla değil, arkeolojik ve jeolojik delillerle de bu fayların aktifliği belirlenebilir.📍 İstanbul’da hangi i̇lçeler daha riskli?Haritaya göre İstanbul’da fay hatlarına yakın, birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler şunlardır:📍 İstanbul’un en sağlam ve en riskli bölgeleriProf. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki ilçe bazlı risk durumunu şöyle değerlendirdi:🟢 Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):🔴 Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html

küçükçekmece

bakırköy

i̇stanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

kandilli

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