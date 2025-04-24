https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/marmara-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095636618.html
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T07:34+0300
2025-04-24T07:34+0300
2025-04-24T07:34+0300
son depremler
marmara denizi
büyükçekmece
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
deprem
i̇stanbul depremi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/marmara-denizinde-37-buyuklugunde-deprem-1095636372.html
marmara denizi
büyükçekmece
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marmara denizi, büyükçekmece, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem, i̇stanbul depremi
marmara denizi, büyükçekmece, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem, i̇stanbul depremi
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.