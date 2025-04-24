https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/marmara-denizinde-37-buyuklugunde-deprem-1095636372.html
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 24 Nisan 2025 tarihinde saat 06.16'da... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T07:21+0300
2025-04-24T07:21+0300
2025-04-24T07:21+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tekirdagda-39-buyuklugunde-deprem-1095636049.html
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marmara denizi, marmaraereğlisi, tekirdağ, afad, deprem
marmara denizi, marmaraereğlisi, tekirdağ, afad, deprem
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 24 Nisan 2025 tarihinde saat 06.16'da kaydedilen deprem yerin 6,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.