https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/mansur-yavastan-ankaralilara-cok-kritik-uyari-30-dakika-icinde-kuvvetli-saganak-dolu-ve-firtina-1095661213.html

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'

Sputnik Türkiye

Mansur Yavaş, Ankara’da 30 dakika içinde kuvvetli yağış, fırtına ve dolu beklendiğini açıkladı. ABB ekipleri alarma geçti. İşte detaylı hava durumu uyarısı.

2025-04-24T17:40+0300

2025-04-24T17:40+0300

2025-04-24T17:40+0300

abb

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Ankara’da bugün akşam saatlerinde ani hava değişimi bekleniyor. Mansur Yavaş, vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla uyardı. “Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.” diyen Yavaş, özellikle iş çıkışı saatlerine dikkat çekti.Beklenen hava olayları: Sağanak, fırtına ve doluYavaş’ın açıklamasında şu uyarılar yer aldı:Bu doğa olaylarının başkentte ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Belediye ekipleri, yaşanabilecek su baskınları ve ağaç devrilmelerine karşı hazır durumda.ABB ekipleri teyakkuzdaAnkara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası yağış etkilerine karşı tüm birimlerini alarm durumuna geçirdi. Yavaş, vatandaşların dışarıdaysa kapalı alanlara geçmelerini, araç sürücülerinin ise dikkatli ve yavaş seyretmesini istedi.Uyarının önemi ve zamanlamasıUyarının akşam saatlerine denk gelmesi, kentteki trafik yoğunluğu ve dışarıda olan vatandaşlar açısından ayrı bir risk teşkil ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışan ABB, gelişmeleri anlık olarak paylaşmayı sürdürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbula-kis-geri-geliyor-firtina-ve-soguk-hava-uyarisi-geldi-1095659373.html

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