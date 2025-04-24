Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tarihçi Sinan Meydan: ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka için etik kodlar, kapitalist sistemde işlemez'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İstanbul’da 6.2’lik deprem ne anlama geliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
SPD-Yeşiller hükümetinin giderayak Eurofighter vetosu ve yeni Almanya koalisyonunun Türkiye'ye bakışı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/mansur-yavastan-ankaralilara-cok-kritik-uyari-30-dakika-icinde-kuvvetli-saganak-dolu-ve-firtina-1095661213.html
Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'
Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'
Sputnik Türkiye
Mansur Yavaş, Ankara’da 30 dakika içinde kuvvetli yağış, fırtına ve dolu beklendiğini açıkladı. ABB ekipleri alarma geçti. İşte detaylı hava durumu uyarısı.
2025-04-24T17:40+0300
2025-04-24T17:40+0300
abb
ankara
mansur yavaş
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083380685_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_29befb9a9577eb996d5205d5ac72bdc4.jpg
Ankara’da bugün akşam saatlerinde ani hava değişimi bekleniyor. Mansur Yavaş, vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla uyardı. “Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.” diyen Yavaş, özellikle iş çıkışı saatlerine dikkat çekti.Beklenen hava olayları: Sağanak, fırtına ve doluYavaş’ın açıklamasında şu uyarılar yer aldı:Bu doğa olaylarının başkentte ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Belediye ekipleri, yaşanabilecek su baskınları ve ağaç devrilmelerine karşı hazır durumda.ABB ekipleri teyakkuzdaAnkara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası yağış etkilerine karşı tüm birimlerini alarm durumuna geçirdi. Yavaş, vatandaşların dışarıdaysa kapalı alanlara geçmelerini, araç sürücülerinin ise dikkatli ve yavaş seyretmesini istedi.Uyarının önemi ve zamanlamasıUyarının akşam saatlerine denk gelmesi, kentteki trafik yoğunluğu ve dışarıda olan vatandaşlar açısından ayrı bir risk teşkil ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışan ABB, gelişmeleri anlık olarak paylaşmayı sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbula-kis-geri-geliyor-firtina-ve-soguk-hava-uyarisi-geldi-1095659373.html
ankara
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083380685_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5e500a8e588711d3f51757af70a95f14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş yağış uyarısı, ankara son dakika hava durumu, kuvvetli yağış ankara, fırtına uyarısı mansur yavaş, ankara dolu yağışı, 30 dakikalık hava alarmı, abb acil durum, meteoroloji ankara uyarısı
mansur yavaş yağış uyarısı, ankara son dakika hava durumu, kuvvetli yağış ankara, fırtına uyarısı mansur yavaş, ankara dolu yağışı, 30 dakikalık hava alarmı, abb acil durum, meteoroloji ankara uyarısı

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok kritik uyarı: '30 dakika içinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına şehri saracak'

17:40 24.04.2025
© AA / Güven YılmazAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları uyardı. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde başkente çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacak. Sağanak, dolu ve fırtına bekleniyor. ABB ekipleri alarma geçti.
Ankara’da bugün akşam saatlerinde ani hava değişimi bekleniyor. Mansur Yavaş, vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla uyardı. “Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.” diyen Yavaş, özellikle iş çıkışı saatlerine dikkat çekti.

Beklenen hava olayları: Sağanak, fırtına ve dolu

Yavaş’ın açıklamasında şu uyarılar yer aldı:
Kuvvetli rüzgâr
Fırtına
Dolu
Sağanak yağmur geçişleri
Bu doğa olaylarının başkentte ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Belediye ekipleri, yaşanabilecek su baskınları ve ağaç devrilmelerine karşı hazır durumda.

ABB ekipleri teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası yağış etkilerine karşı tüm birimlerini alarm durumuna geçirdi. Yavaş, vatandaşların dışarıdaysa kapalı alanlara geçmelerini, araç sürücülerinin ise dikkatli ve yavaş seyretmesini istedi.

Uyarının önemi ve zamanlaması

Uyarının akşam saatlerine denk gelmesi, kentteki trafik yoğunluğu ve dışarıda olan vatandaşlar açısından ayrı bir risk teşkil ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışan ABB, gelişmeleri anlık olarak paylaşmayı sürdürecek.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
YAŞAM
İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Sıcaklıklar 8 derece düşecek, fırtına gelecek
16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала