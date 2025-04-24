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İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi
İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek, bahar havası sona erecek. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T16:56+0300
2025-04-24T16:56+0300
2025-04-24T16:57+0300
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İstanbul'da pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte fırtınanın da etkili olmasının beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı. Bahar havası pazar günü bitiyorİBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyorSıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/yurtta-saganak-ve-firtina-uyarisi-10-il-icin-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1095637867.html
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İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi
16:56 24.04.2025 (güncellendi: 16:57 24.04.2025)
İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek, bahar havası sona erecek.
İstanbul'da pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte fırtınanın da etkili olmasının beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı.
Bahar havası pazar günü bitiyor
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyor
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.