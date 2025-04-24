https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbula-kis-geri-geliyor-firtina-ve-soguk-hava-uyarisi-geldi-1095659373.html

İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi

İstanbul'a 'kış' geri geliyor: Fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek, bahar havası sona erecek. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T16:56+0300

2025-04-24T16:56+0300

2025-04-24T16:57+0300

yaşam

i̇stanbul

istanbul hava durumu

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

meteoroloji

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd117c9dc75e522f4af2a2719b94c0d2.jpg

İstanbul'da pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte fırtınanın da etkili olmasının beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı. Bahar havası pazar günü bitiyorİBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına iniyorSıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/yurtta-saganak-ve-firtina-uyarisi-10-il-icin-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1095637867.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul hava durumu, istanbul sıcaklık, istanbul fırtına, istanbulda hava nasıl olacak, pazar günü istanbulda hava nasıl olacak