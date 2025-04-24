https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kurtlar-vadisi-oyuncusu-yavuz-cetin-hayatini-kaybetti-1095663365.html

Kurtlar Vadisi oyuncusu Yavuz Çetin hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi oyuncusu Yavuz Çetin hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T18:33+0300

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2025-04-24T18:33+0300

yaşam

yavuz çetin

kurtlar vadisi

oyuncu

kanser

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Kurtlar Vadisi ve Adını Sen Koy gibi dizilerde rol alan oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Ailesi duyurduBir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu. Memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

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yavuz çetin, yavuz çetin kurtlar vadisi, yavuz çetin hayatını kaybetti