https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kurtlar-vadisi-oyuncusu-yavuz-cetin-hayatini-kaybetti-1095663365.html
Kurtlar Vadisi oyuncusu Yavuz Çetin hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi oyuncusu Yavuz Çetin hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T18:33+0300
2025-04-24T18:33+0300
2025-04-24T18:33+0300
yaşam
yavuz çetin
kurtlar vadisi
oyuncu
kanser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095663204_0:142:647:505_1920x0_80_0_0_9bc5cddb2f6d77e2c02d8abd87921468.jpg
Kurtlar Vadisi ve Adını Sen Koy gibi dizilerde rol alan oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Ailesi duyurduBir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu. Memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/volkan-konak-baba-tarafina-uysak-58de-olduk-demisti-58-yasinda-hayatini-kaybetti-1095108860.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095663204_0:81:647:566_1920x0_80_0_0_a24a3fdd65d0be731817b77ad4827a5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yavuz çetin, yavuz çetin kurtlar vadisi, yavuz çetin hayatını kaybetti
yavuz çetin, yavuz çetin kurtlar vadisi, yavuz çetin hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi oyuncusu Yavuz Çetin hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
Kurtlar Vadisi ve Adını Sen Koy gibi dizilerde rol alan oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu. Memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.