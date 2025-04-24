https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kanseri-yeniden-nuksetmisti-unlu-sarkici-simal-son-halini-paylasti-1095642690.html
Kanseri yeniden nüksetmişti: Ünlü Şarkıcı Şimal son halini paylaştı
Kanseri yeniden nüksetmişti: Ünlü Şarkıcı Şimal son halini paylaştı
Sputnik Türkiye
Kanserle verdiği zorlu mücadelenin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla sağlık... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T11:22+0300
2025-04-24T11:22+0300
2025-04-24T11:22+0300
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Meme kanserine karşı verdiği savaşla tanınan ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda beyin tümörü nedeniyle tekrar gündeme gelmişti. 2021 yılında meme kanserine yakalanan Şimal, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontrollerinde beyninde bir tümör tespit edilmesi üzerine 17 Ocak'ta sekiz saat süren zorlu bir ameliyata alındı.Beyin tümörü ameliyatı geçirmiştiAmeliyat sonrası sosyal medya üzerinden takipçileriyle sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan Şimal, MR sonuçlarının temiz çıktığını ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtmişti.“Yine yakaladı bu hastalık beni” sözleriyle duygulandırdıÜnlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda hastalığının metastaz yaptığını açıklayarak, takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Sahnelere dönmeye hazırlanıyorUzun süren kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından fiziksel olarak güç kazanmaya başlayan Şimal, sahnelere dönmek için gün sayıyor. İstanbul'daki güzel havayı değerlendiren sanatçı, açık havada çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı.Sosyal medyada beğeni yağmuruInstagram’da yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Şimal’e destek mesajları yağdırdı. “Maşallah harikasın”, “Çok güzelsin”, “Geçmiş olsun” gibi yorumlar dikkat çekti.
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şimal, instagram, magazin, magazin, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
şimal, instagram, magazin, magazin, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
Kanseri yeniden nüksetmişti: Ünlü Şarkıcı Şimal son halini paylaştı
Kanserle verdiği zorlu mücadelenin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Meme kanserine karşı verdiği savaşla tanınan ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda beyin tümörü nedeniyle tekrar gündeme gelmişti. 2021 yılında meme kanserine yakalanan Şimal, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontrollerinde beyninde bir tümör tespit edilmesi üzerine 17 Ocak'ta sekiz saat süren zorlu bir ameliyata alındı.
Beyin tümörü ameliyatı geçirmişti
Ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden takipçileriyle sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan Şimal, MR sonuçlarının temiz çıktığını ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtmişti.
“Yine yakaladı bu hastalık beni” sözleriyle duygulandırdı
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda hastalığının metastaz yaptığını açıklayarak, takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sahnelere dönmeye hazırlanıyor
Uzun süren kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından fiziksel olarak güç kazanmaya başlayan Şimal, sahnelere dönmek için gün sayıyor. İstanbul'daki güzel havayı değerlendiren sanatçı, açık havada çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medyada beğeni yağmuru
Instagram’da yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Şimal’e destek mesajları yağdırdı. “Maşallah harikasın”, “Çok güzelsin”, “Geçmiş olsun” gibi yorumlar dikkat çekti.