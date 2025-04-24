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İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem kısa... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T08:40+0300
2025-04-24T08:40+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olduğunu açıkladı. Richter ölçeğine göre 6.2 olarak ölçülen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.Sarsıntı geniş bir bölgede hissedildiDeprem, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da etkili oldu. Sarsıntıyla birlikte birçok vatandaş sokaklara döküldü, kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.Depremin sesi kaydedildiDepremin dikkat çeken bir başka boyutu da sesi oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, sarsıntı anında kaydettiği depremin sesini kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen bu ses, depremin şiddetini akustik olarak da gözler önüne serdi.Artçı Sarsıntılar Korkuttu6.2’lik depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçıların en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Uzmanlar, vatandaşları artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
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marmara denizi deprem, silivri açıklarında deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, deprem sesi kaydedildi, istanbul depremi 2025, bugün deprem oldu mu, marmara denizi deprem son dakika, istanbul son deprem, afad deprem açıklaması, depremin sesi nasıldı, deprem artçı sarsıntı sayısı, büyük marmara depremi, sesli deprem kaydı, marmara fay hattı hareketliliği, deprem oldu mu bugün, istanbul deprem haberleri

İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı

08:40 24.04.2025
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı. Uzmanlar depremin ses kaydını analiz ederken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olduğunu açıkladı. Richter ölçeğine göre 6.2 olarak ölçülen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı geniş bir bölgede hissedildi

Deprem, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da etkili oldu. Sarsıntıyla birlikte birçok vatandaş sokaklara döküldü, kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Depremin sesi kaydedildi

Depremin dikkat çeken bir başka boyutu da sesi oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, sarsıntı anında kaydettiği depremin sesini kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen bu ses, depremin şiddetini akustik olarak da gözler önüne serdi.

Artçı Sarsıntılar Korkuttu

6.2’lik depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçıların en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Uzmanlar, vatandaşları artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem: Deprem kaç saniye sürdü? Bakan Yerlikaya açıkladı
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