https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-depremin-sesi-ortaya-cikti-1095637153.html

İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı

İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem kısa... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T08:40+0300

2025-04-24T08:40+0300

2025-04-24T08:40+0300

türki̇ye

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olduğunu açıkladı. Richter ölçeğine göre 6.2 olarak ölçülen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.Sarsıntı geniş bir bölgede hissedildiDeprem, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da etkili oldu. Sarsıntıyla birlikte birçok vatandaş sokaklara döküldü, kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.Depremin sesi kaydedildiDepremin dikkat çeken bir başka boyutu da sesi oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, sarsıntı anında kaydettiği depremin sesini kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen bu ses, depremin şiddetini akustik olarak da gözler önüne serdi.Artçı Sarsıntılar Korkuttu6.2’lik depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçıların en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Uzmanlar, vatandaşları artçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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