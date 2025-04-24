https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kandilli-rasathanesi-depremin-siddetini-acikladi-erken-uyari-sistemi-devreye-girdi-denizde-8-karada-1095641818.html
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından denizde 8, karada ise 4-5... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T11:16+0300
2025-04-24T11:16+0300
2025-04-24T11:17+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul
olası istanbul depremi
kandilli
kandilli rasathanesi
silivri
kumburgaz
adalar
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095642403_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_548cf4f4e887d2b2176efd0e1e0c7aac.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi. Özel, bu depremin 2019 Silivri depreminin güneyinde, ancak aynı boylamda gerçekleştiğini söyledi.'100'e yakın deprem oldu, 5’ten büyük 2 artçı kaydedildi'Depremin ardından 100'e yakın sarsıntı yaşandığını belirten Özel, “6.1'lik depremin ardından 5.1 ve 5.2 büyüklüğünde iki artçı oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı. Bu durumun enerjinin boşaldığını gösterdiğini, dolayısıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.Depremin merkezinde Kumburgaz segmenti varÖzel, depremin Orta Marmara ve Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bant içinde meydana geldiğini açıkladı. Bu segmentteki hareketliliği yakından izlediklerini vurgulayan Özel, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü kaydetti.'Marmara’da deprem zamanı ve büyüklüğü öngörülemiyor'Geçmişteki Marmara Denizi depremlerine dair verilerde belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu da ne zaman ve ne büyüklükte bir deprem olacağını öngörmeyi zorlaştırıyor” dedi. Ancak mevcut verilere göre Kumburgaz ve Adalar segmentlerinde stres birikimi olduğunu da ifade etti.Denizde şiddet 8, karada 4-5 arasındaÖzel, depremin denizde 8, karada ise 4 ila 5 şiddetinde hissedildiğini belirtti. Bu farklılığın, depremin merkez üssünün deniz olmasıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde hissedilme şiddeti konusunda farklılıklar yaşandığını söyledi.“Bu depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir” diyen Özel, bu sürecin 2019’daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemlenen artçı süreçle benzer olduğunu aktardı. “Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir” diyerek halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.Kandilli Rasathanesi’nin üzerinde çalıştığı erken uyarı sistemi, bu deprem sırasında ilk kez devreye girdi. Özel, bu gelişmenin gelecekteki büyük depremler öncesi kritik bir teknoloji olacağını ve çalışmaların pilot bölgeler için sürdüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
türki̇ye
i̇stanbul
kandilli
silivri
kumburgaz
adalar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095642403_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_872494379e707850663591e4cb577559.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kandilli rasathanesi, silivri açıklarında deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, prof dr nurcan meral özel, marmara denizi depremi, kumburgaz fay hattı, artçı sarsıntılar, denizde şiddeti 8, erken uyarı sistemi
kandilli rasathanesi, silivri açıklarında deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, prof dr nurcan meral özel, marmara denizi depremi, kumburgaz fay hattı, artçı sarsıntılar, denizde şiddeti 8, erken uyarı sistemi
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü
11:16 24.04.2025 (güncellendi: 11:17 24.04.2025)
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından denizde 8, karada ise 4-5 şiddetinde hissedildiğini açıkladı. Depremin etkisinin 1.5 ila 2 ay sürebileceğini belirten Özel, erken uyarı sisteminin devreye girdiğini de duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi. Özel, bu depremin 2019 Silivri depreminin güneyinde, ancak aynı boylamda gerçekleştiğini söyledi.
'100'e yakın deprem oldu, 5’ten büyük 2 artçı kaydedildi'
Depremin ardından 100'e yakın sarsıntı yaşandığını belirten Özel, “6.1'lik depremin ardından 5.1 ve 5.2 büyüklüğünde iki artçı oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı. Bu durumun enerjinin boşaldığını gösterdiğini, dolayısıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Depremin merkezinde Kumburgaz segmenti var
Özel, depremin Orta Marmara ve Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bant içinde meydana geldiğini açıkladı. Bu segmentteki hareketliliği yakından izlediklerini vurgulayan Özel, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü kaydetti.
'Marmara’da deprem zamanı ve büyüklüğü öngörülemiyor'
Geçmişteki Marmara Denizi depremlerine dair verilerde belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu da ne zaman ve ne büyüklükte bir deprem olacağını öngörmeyi zorlaştırıyor” dedi. Ancak mevcut verilere göre Kumburgaz ve Adalar segmentlerinde stres birikimi olduğunu da ifade etti.
Denizde şiddet 8, karada 4-5 arasında
Özel, depremin denizde 8, karada ise 4 ila 5 şiddetinde hissedildiğini belirtti. Bu farklılığın, depremin merkez üssünün deniz olmasıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde hissedilme şiddeti konusunda farklılıklar yaşandığını söyledi.
“Bu depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir” diyen Özel, bu sürecin 2019’daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemlenen artçı süreçle benzer olduğunu aktardı. “Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir” diyerek halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.
Kandilli Rasathanesi’nin üzerinde çalıştığı erken uyarı sistemi, bu deprem sırasında ilk kez devreye girdi. Özel, bu gelişmenin gelecekteki büyük depremler öncesi kritik bir teknoloji olacağını ve çalışmaların pilot bölgeler için sürdüğünü duyurdu.