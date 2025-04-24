https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kandilli-rasathanesi-depremin-siddetini-acikladi-erken-uyari-sistemi-devreye-girdi-denizde-8-karada-1095641818.html

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından denizde 8, karada ise 4-5... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T11:16+0300

2025-04-24T11:16+0300

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi. Özel, bu depremin 2019 Silivri depreminin güneyinde, ancak aynı boylamda gerçekleştiğini söyledi.'100'e yakın deprem oldu, 5’ten büyük 2 artçı kaydedildi'Depremin ardından 100'e yakın sarsıntı yaşandığını belirten Özel, “6.1'lik depremin ardından 5.1 ve 5.2 büyüklüğünde iki artçı oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı. Bu durumun enerjinin boşaldığını gösterdiğini, dolayısıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.Depremin merkezinde Kumburgaz segmenti varÖzel, depremin Orta Marmara ve Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bant içinde meydana geldiğini açıkladı. Bu segmentteki hareketliliği yakından izlediklerini vurgulayan Özel, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü kaydetti.'Marmara’da deprem zamanı ve büyüklüğü öngörülemiyor'Geçmişteki Marmara Denizi depremlerine dair verilerde belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu da ne zaman ve ne büyüklükte bir deprem olacağını öngörmeyi zorlaştırıyor” dedi. Ancak mevcut verilere göre Kumburgaz ve Adalar segmentlerinde stres birikimi olduğunu da ifade etti.Denizde şiddet 8, karada 4-5 arasındaÖzel, depremin denizde 8, karada ise 4 ila 5 şiddetinde hissedildiğini belirtti. Bu farklılığın, depremin merkez üssünün deniz olmasıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde hissedilme şiddeti konusunda farklılıklar yaşandığını söyledi.“Bu depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir” diyen Özel, bu sürecin 2019’daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemlenen artçı süreçle benzer olduğunu aktardı. “Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir” diyerek halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.Kandilli Rasathanesi’nin üzerinde çalıştığı erken uyarı sistemi, bu deprem sırasında ilk kez devreye girdi. Özel, bu gelişmenin gelecekteki büyük depremler öncesi kritik bir teknoloji olacağını ve çalışmaların pilot bölgeler için sürdüğünü duyurdu.

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