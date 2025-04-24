Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem kendisini unutturmuyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu dosyasına gözaltı furyası: Avukatının avukatı da gözaltına alındı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Medya ve yapay zeka etiğinin bugün geldiği noktayı ve bileşenleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kandilli-rasathanesi-depremin-siddetini-acikladi-erken-uyari-sistemi-devreye-girdi-denizde-8-karada-1095641818.html
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından denizde 8, karada ise 4-5... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T11:16+0300
2025-04-24T11:17+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul
olası istanbul depremi
kandilli
kandilli rasathanesi
silivri
kumburgaz
adalar
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095642403_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_548cf4f4e887d2b2176efd0e1e0c7aac.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi. Özel, bu depremin 2019 Silivri depreminin güneyinde, ancak aynı boylamda gerçekleştiğini söyledi.'100'e yakın deprem oldu, 5’ten büyük 2 artçı kaydedildi'Depremin ardından 100'e yakın sarsıntı yaşandığını belirten Özel, “6.1'lik depremin ardından 5.1 ve 5.2 büyüklüğünde iki artçı oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı. Bu durumun enerjinin boşaldığını gösterdiğini, dolayısıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.Depremin merkezinde Kumburgaz segmenti varÖzel, depremin Orta Marmara ve Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bant içinde meydana geldiğini açıkladı. Bu segmentteki hareketliliği yakından izlediklerini vurgulayan Özel, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü kaydetti.'Marmara’da deprem zamanı ve büyüklüğü öngörülemiyor'Geçmişteki Marmara Denizi depremlerine dair verilerde belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu da ne zaman ve ne büyüklükte bir deprem olacağını öngörmeyi zorlaştırıyor” dedi. Ancak mevcut verilere göre Kumburgaz ve Adalar segmentlerinde stres birikimi olduğunu da ifade etti.Denizde şiddet 8, karada 4-5 arasındaÖzel, depremin denizde 8, karada ise 4 ila 5 şiddetinde hissedildiğini belirtti. Bu farklılığın, depremin merkez üssünün deniz olmasıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde hissedilme şiddeti konusunda farklılıklar yaşandığını söyledi.“Bu depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir” diyen Özel, bu sürecin 2019’daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemlenen artçı süreçle benzer olduğunu aktardı. “Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir” diyerek halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.Kandilli Rasathanesi’nin üzerinde çalıştığı erken uyarı sistemi, bu deprem sırasında ilk kez devreye girdi. Özel, bu gelişmenin gelecekteki büyük depremler öncesi kritik bir teknoloji olacağını ve çalışmaların pilot bölgeler için sürdüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
türki̇ye
i̇stanbul
kandilli
silivri
kumburgaz
adalar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095642403_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_872494379e707850663591e4cb577559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kandilli rasathanesi, silivri açıklarında deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, prof dr nurcan meral özel, marmara denizi depremi, kumburgaz fay hattı, artçı sarsıntılar, denizde şiddeti 8, erken uyarı sistemi
kandilli rasathanesi, silivri açıklarında deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, prof dr nurcan meral özel, marmara denizi depremi, kumburgaz fay hattı, artçı sarsıntılar, denizde şiddeti 8, erken uyarı sistemi

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı, erken uyarı sistemi devreye girdi: Denizde 8, karada 5 ölçüldü

11:16 24.04.2025 (güncellendi: 11:17 24.04.2025)
© AAKandilli Rasathanesi
Kandilli Rasathanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
Abone ol
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından denizde 8, karada ise 4-5 şiddetinde hissedildiğini açıkladı. Depremin etkisinin 1.5 ila 2 ay sürebileceğini belirten Özel, erken uyarı sisteminin devreye girdiğini de duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi. Özel, bu depremin 2019 Silivri depreminin güneyinde, ancak aynı boylamda gerçekleştiğini söyledi.

'100'e yakın deprem oldu, 5’ten büyük 2 artçı kaydedildi'

Depremin ardından 100'e yakın sarsıntı yaşandığını belirten Özel, “6.1'lik depremin ardından 5.1 ve 5.2 büyüklüğünde iki artçı oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı. Bu durumun enerjinin boşaldığını gösterdiğini, dolayısıyla olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Depremin merkezinde Kumburgaz segmenti var

Özel, depremin Orta Marmara ve Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bant içinde meydana geldiğini açıkladı. Bu segmentteki hareketliliği yakından izlediklerini vurgulayan Özel, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü kaydetti.

'Marmara’da deprem zamanı ve büyüklüğü öngörülemiyor'

Geçmişteki Marmara Denizi depremlerine dair verilerde belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Özel, “Bu da ne zaman ve ne büyüklükte bir deprem olacağını öngörmeyi zorlaştırıyor” dedi. Ancak mevcut verilere göre Kumburgaz ve Adalar segmentlerinde stres birikimi olduğunu da ifade etti.

Denizde şiddet 8, karada 4-5 arasında

Özel, depremin denizde 8, karada ise 4 ila 5 şiddetinde hissedildiğini belirtti. Bu farklılığın, depremin merkez üssünün deniz olmasıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde hissedilme şiddeti konusunda farklılıklar yaşandığını söyledi.
“Bu depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir” diyen Özel, bu sürecin 2019’daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra gözlemlenen artçı süreçle benzer olduğunu aktardı. “Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir” diyerek halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.
Kandilli Rasathanesi’nin üzerinde çalıştığı erken uyarı sistemi, bu deprem sırasında ilk kez devreye girdi. Özel, bu gelişmenin gelecekteki büyük depremler öncesi kritik bir teknoloji olacağını ve çalışmaların pilot bölgeler için sürdüğünü duyurdu.
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
TÜRKİYE
İstanbul’u sarsan 6.2’lik deprem uzmanları böldü: 7’lik büyük deprem uyarısı ve Japon uzmandan riskli ilçeler listesi
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала