https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-deprem-yeniden-gundeme-getirdi-kac-konut-riskli-kac-ev-acilen-yikilmali-1095654737.html

İstanbul'daki deprem yeniden gündeme getirdi: Kaç konut riskli? Kaç ev acilen yıkılmalı?

İstanbul'daki deprem yeniden gündeme getirdi: Kaç konut riskli? Kaç ev acilen yıkılmalı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki depremin ardından İstanbul'da ve Türkiye genelinde riskli binalar yeniden gündeme geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T15:00+0300

2025-04-24T15:00+0300

2025-04-24T15:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul depremi

i̇stanbul'da meydana gelen depremler

riskli yapı

riskli binalar

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İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından binlerce kişi evlerine giremedi, geceyi parklarda geçirdi. Yapı güvenliği yeniden gündeme gelirken uzmanlar İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 1.5 milyon konutun depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, acilen yıkılacak 600 bin ev olduğunun altını çizdi. Türkiye genelinde ise 6 milyon civarında riskli konut bulunuyor. 7 şiddetindeki depremde 500 bin bina hasar görecek uyarısı Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul'da 7 ile 7.5 şiddetinde yaşanacak muhtemel bir depremde 500 binden fazla binanın hasar görmesinin beklendiğini dile getirerek, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alacağının öngörüldüğünü söyledi.Kentsel dönüşüm ve güçlendirmenin İstanbul için kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Kılınçarslan, 1999'da yaşanan depremin ardından gündeme gelen, "İstanbul'daki konut stokunun iyileştirilmesi" hedefinin tam anlamıyla hayata geçirilemediğini kaydetti. Sürecin hızlandırılması gerekiyorKılınçarslan İstanbul'da kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının başarısı için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, "Planlı, bilimsel verilerle ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir. İstanbul'un bu dönüşümü başarabilmesi, onu yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp küresel bir örnek haline getirecektir. Kentsel dönüşüm ve güçlendirmeler şehrimizin ve ülkemizin en önemli beka sorunudur. İktidar, muhalefet ve özel sektörün birlikteliği süreci hızlandırılabilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html

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i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, riskli yapı, riskli binalar