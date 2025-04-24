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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-konut-fiyatlari-5-yilda-yuzde-515-artti-1095639990.html
İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı ancak Türkiye'nin en pahalı şehri farklı
İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı ancak Türkiye'nin en pahalı şehri farklı
Sputnik Türkiye
İstanbul, konut fiyatlarının en pahalı olduğu ikinci şehir olarak da öne çıkıyor. TCMB verilerine göre 2021 yılında 9 bin 917 TL olan metrekare konut fiyatı... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Depremin en çok hissedildiği İstanbul, aynı zamanda Türkiye’de konut fiyatlarının Muğla’dan sonra en yüksek olduğu ikinci il olarak da öne çıkıyor.İstanbul'da konutlarda ortalama metrekare fiyatı ne?Türkiye gazetesi haberine göre TCMB tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda İstanbul’da konut metrekare fiyatları şöyle:- 2021: 9 bin 917 TL- 2022: 28 bin 490 TL- 2023: 48 bin 898 TL- 2024: 55 bin 503 TL- 2025 (İlk çeyrek): 61 bin 85 TLİstanbul'da konut fiyatları yüzde 515 arttı- Son 5 yılda mega kentte konut fiyatları yüzde 515 yükseliş kaydetti.- Bu yılın ilk çeyreğinde ise artış yüzde 10,06 olarak gerçekleşti.Türkiye'nin en pahalı şehri hangisi?TCMB verilerine göre Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin en pahalı şehirleri ve metrekare satış fiyatları şöyle:1- Muğla: 67 bin 86 TL2- İstanbul: 61 bin 85 TL3- Antalya: 43 bin 383 TL4- İzmir: 41 bin 743 TL5- Çanakkale: 40 bin 70 TLTürkiye'nin en ucuz şehri hangisi?Yine TCMB verilerine göre Mart 2025’te en ucuz şehirleri ve metrekare satış fiyatları ise şöyle:1- Ağrı: 15 bin 842 TL2- Mardin: 16 bin 194 TL3- Siirt: 17 bin 213 TL4- Şırnak: 18 bin 137 TL5- Osmaniye: 19 bin TL
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konut, i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye, muğla

İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı ancak Türkiye'nin en pahalı şehri farklı

10:23 24.04.2025 (güncellendi: 10:31 24.04.2025)
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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İstanbul, konut fiyatlarının en pahalı olduğu ikinci şehir olarak da öne çıkıyor. TCMB verilerine göre 2021 yılında 9 bin 917 TL olan metrekare konut fiyatı, bu yıl mart ayında 61 bin 85 TL’ye kadar yükseldi. Böylece 5 yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatı yüzde 515 arttı.
Depremin en çok hissedildiği İstanbul, aynı zamanda Türkiye’de konut fiyatlarının Muğla’dan sonra en yüksek olduğu ikinci il olarak da öne çıkıyor.

İstanbul'da konutlarda ortalama metrekare fiyatı ne?

Türkiye gazetesi haberine göre TCMB tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda İstanbul’da konut metrekare fiyatları şöyle:
- 2021: 9 bin 917 TL
- 2022: 28 bin 490 TL
- 2023: 48 bin 898 TL
- 2024: 55 bin 503 TL
- 2025 (İlk çeyrek): 61 bin 85 TL

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 515 arttı

- Son 5 yılda mega kentte konut fiyatları yüzde 515 yükseliş kaydetti.
- Bu yılın ilk çeyreğinde ise artış yüzde 10,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en pahalı şehri hangisi?

TCMB verilerine göre Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin en pahalı şehirleri ve metrekare satış fiyatları şöyle:
1- Muğla: 67 bin 86 TL
2- İstanbul: 61 bin 85 TL
3- Antalya: 43 bin 383 TL
4- İzmir: 41 bin 743 TL
5- Çanakkale: 40 bin 70 TL

Türkiye'nin en ucuz şehri hangisi?

Yine TCMB verilerine göre Mart 2025’te en ucuz şehirleri ve metrekare satış fiyatları ise şöyle:
1- Ağrı: 15 bin 842 TL
2- Mardin: 16 bin 194 TL
3- Siirt: 17 bin 213 TL
4- Şırnak: 18 bin 137 TL
5- Osmaniye: 19 bin TL
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