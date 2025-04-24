https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-konut-fiyatlari-5-yilda-yuzde-515-artti-1095639990.html

İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı ancak Türkiye'nin en pahalı şehri farklı

İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı ancak Türkiye'nin en pahalı şehri farklı

Sputnik Türkiye

İstanbul, konut fiyatlarının en pahalı olduğu ikinci şehir olarak da öne çıkıyor. TCMB verilerine göre 2021 yılında 9 bin 917 TL olan metrekare konut fiyatı... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T10:23+0300

2025-04-24T10:23+0300

2025-04-24T10:31+0300

ekonomi̇

konut

i̇stanbul

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türkiye

muğla

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg

Depremin en çok hissedildiği İstanbul, aynı zamanda Türkiye’de konut fiyatlarının Muğla’dan sonra en yüksek olduğu ikinci il olarak da öne çıkıyor.İstanbul'da konutlarda ortalama metrekare fiyatı ne?Türkiye gazetesi haberine göre TCMB tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda İstanbul’da konut metrekare fiyatları şöyle:- 2021: 9 bin 917 TL- 2022: 28 bin 490 TL- 2023: 48 bin 898 TL- 2024: 55 bin 503 TL- 2025 (İlk çeyrek): 61 bin 85 TLİstanbul'da konut fiyatları yüzde 515 arttı- Son 5 yılda mega kentte konut fiyatları yüzde 515 yükseliş kaydetti.- Bu yılın ilk çeyreğinde ise artış yüzde 10,06 olarak gerçekleşti.Türkiye'nin en pahalı şehri hangisi?TCMB verilerine göre Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin en pahalı şehirleri ve metrekare satış fiyatları şöyle:1- Muğla: 67 bin 86 TL2- İstanbul: 61 bin 85 TL3- Antalya: 43 bin 383 TL4- İzmir: 41 bin 743 TL5- Çanakkale: 40 bin 70 TLTürkiye'nin en ucuz şehri hangisi?Yine TCMB verilerine göre Mart 2025’te en ucuz şehirleri ve metrekare satış fiyatları ise şöyle:1- Ağrı: 15 bin 842 TL2- Mardin: 16 bin 194 TL3- Siirt: 17 bin 213 TL4- Şırnak: 18 bin 137 TL5- Osmaniye: 19 bin TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/guncel-harita-yayinlandi-evimin-altindan-fay-hatti-geciyor-mu-zemin-saglam-mi-sistemden-mahalle-1095625264.html

i̇stanbul

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye, muğla