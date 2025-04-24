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İstanbul'da deprem oldu, ilçede rezervasyonlar arttı: 'Buraya doğru hareketlilik var'
İstanbul'da deprem oldu, ilçede rezervasyonlar arttı: 'Buraya doğru hareketlilik var'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında okulların da tatil edilmesi hızla tatil planı yapılmasına sebep oldu. İstanbul'da artçıların da sürekli devam... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'daki deprem sonrası okulların da tatil edilmesi tatil bölgelerine talebi artırdı.Çeşme'ye akın Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.'Halkımıza bir şey olmasın yeter'Belge, şunları kaydetti:
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İstanbul'da deprem oldu, ilçede rezervasyonlar arttı: 'Buraya doğru hareketlilik var'

11:27 24.04.2025
© AAİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında okulların da tatil edilmesi hızla tatil planı yapılmasına sebep oldu. İstanbul'da artçıların da sürekli devam etmesinin tedirgin ettiği vatandaşlar Çeşme'ye akın etti. Çeşme'de otellere talep arttı.
İstanbul'daki deprem sonrası okulların da tatil edilmesi tatil bölgelerine talebi artırdı.

Çeşme'ye akın

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.
Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.
Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.

'Halkımıza bir şey olmasın yeter'

Belge, şunları kaydetti:
"Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."
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