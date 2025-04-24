https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-36-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634306.html
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T00:18+0300
2025-04-24T00:18+0300
2025-04-24T00:42+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem çantası
deprem toplanma alanları
deprem sigortası
silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gelişmeleri yakından takip ederken halktan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri izlemelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminin-ardindan-2-gunluk-tatil-trafige-neden-oldu-ankara-istikametinde-yogunluk-1095633544.html
silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem çantası, deprem toplanma alanları, deprem sigortası, silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem çantası, deprem toplanma alanları, deprem sigortası, silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
00:18 24.04.2025 (güncellendi: 00:42 24.04.2025)
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gelişmeleri yakından takip ederken halktan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri izlemelerini istedi.