https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-36-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634306.html

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T00:18+0300

2025-04-24T00:18+0300

2025-04-24T00:42+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem çantası

deprem toplanma alanları

deprem sigortası

silivri

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

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Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gelişmeleri yakından takip ederken halktan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri izlemelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminin-ardindan-2-gunluk-tatil-trafige-neden-oldu-ankara-istikametinde-yogunluk-1095633544.html

silivri

marmara denizi

marmara bölgesi

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem çantası, deprem toplanma alanları, deprem sigortası, silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi