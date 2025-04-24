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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-36-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634306.html
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T00:18+0300
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Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gelişmeleri yakından takip ederken halktan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri izlemelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminin-ardindan-2-gunluk-tatil-trafige-neden-oldu-ankara-istikametinde-yogunluk-1095633544.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem çantası, deprem toplanma alanları, deprem sigortası, silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem çantası, deprem toplanma alanları, deprem sigortası, silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

00:18 24.04.2025 (güncellendi: 00:42 24.04.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gelişmeleri yakından takip ederken halktan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri izlemelerini istedi.
Bodrum trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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İstanbul depreminin ardından 2 günlük tatil trafiğe neden oldu: Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı
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