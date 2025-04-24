https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-10-evden-4nun-deprem-sigortasi-yok--1095652721.html
İstanbul'da 10 evden 4'nün deprem sigortası yok
İstanbul'da 10 evden 4'nün deprem sigortası yok
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki depremin ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. Verilere göre, İstanbul'da 10 evden 4'ünün hala Zorunlu Deprem Sigortası yok. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:19+0300
2025-04-24T14:19+0300
2025-04-24T14:19+0300
türki̇ye
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
marmara bölgesi
i̇stanbul
zorunlu deprem sigortası
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İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından akıllara Zorunlu Deprem Sigortası geldi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası yaptıran konut oranı yüzde 56 olurken, İstanbul'daki sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen hala 10 evden 4'ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkati çekiyor.Kahramanmaraş depremlerinden sonra ilgi artsa da hala yetersiz İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da hala ciddi sayıda ev Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip değil.DASK verilerine göre, İstanbul'da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 ve yaşayan poliçe sayısı ise yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 olurken, yüzde 62'lik sigortalılık oranıyla İstanbul Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. İstanbul'daki sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen hala 10 evden 4'ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkati çekiyor.Marmara Bölgesi, ortalamanın üzerindeBölgelere bakıldığında ise sigortalılık oranında yüzde 64 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, en düşük sigortalılık yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi'nde oldu.DASK verilerine göre Marmara Bölgesinde en yüksek sigortalılık oranına yüzde 83 ile Yalova ulaşılırken, Yalova'yı yüzde 82'yle Sakarya, yüzde 79'la Tekirdağ izledi. En düşük oran ise yüzde 47 ile Bilecik'te kaydedildi.DASK'a nasıl ulaşabilirsiniz? Vatandaşlar, İstanbul'da dün gerçekleşen depremin ardından hasar gören sigortalı yapılar için DASK'ın "ALO 125" Zorunlu Deprem Sigortası Hattı'nı arayabilir, "www.dask.gov.tr" adresinden ve e-Devlet Kapısı'ndan hasar ihbarlarını kolayca gerçekleştirebilir.Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/e-devlete-yeni-ozellik-geldi-ozel-sigortalarim-hizmeti-kullanima-acildi-1094960387.html
türki̇ye
marmara bölgesi
i̇stanbul
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dask, dask deprem sigortası, istanbul deprem sigorta
dask, dask deprem sigortası, istanbul deprem sigorta
İstanbul'da 10 evden 4'nün deprem sigortası yok
İstanbul'daki depremin ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. Verilere göre, İstanbul'da 10 evden 4'ünün hala Zorunlu Deprem Sigortası yok.
İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından akıllara Zorunlu Deprem Sigortası geldi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası yaptıran konut oranı yüzde 56 olurken, İstanbul'daki sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen hala 10 evden 4'ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkati çekiyor.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra ilgi artsa da hala yetersiz
İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da hala ciddi sayıda ev Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip değil.
DASK verilerine göre, İstanbul'da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 ve yaşayan poliçe sayısı ise yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 olurken, yüzde 62'lik sigortalılık oranıyla İstanbul Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. İstanbul'daki sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen hala 10 evden 4'ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkati çekiyor.
Marmara Bölgesi, ortalamanın üzerinde
Bölgelere bakıldığında ise sigortalılık oranında yüzde 64 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, en düşük sigortalılık yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi'nde oldu.
DASK verilerine göre Marmara Bölgesinde en yüksek sigortalılık oranına yüzde 83 ile Yalova ulaşılırken, Yalova'yı yüzde 82'yle Sakarya, yüzde 79'la Tekirdağ izledi. En düşük oran ise yüzde 47 ile Bilecik'te kaydedildi.
DASK'a nasıl ulaşabilirsiniz?
Vatandaşlar, İstanbul'da dün gerçekleşen depremin ardından hasar gören sigortalı yapılar için DASK'ın "ALO 125" Zorunlu Deprem Sigortası Hattı'nı arayabilir, "www.dask.gov.tr" adresinden ve e-Devlet Kapısı'ndan hasar ihbarlarını kolayca gerçekleştirebilir.
Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.