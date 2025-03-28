https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/e-devlete-yeni-ozellik-geldi-ozel-sigortalarim-hizmeti-kullanima-acildi-1094960387.html
e-Devlet'e yeni özellik geldi: 'Özel Sigortalarım' hizmeti kullanıma açıldı
e-Devlet'e yeni özellik geldi: 'Özel Sigortalarım' hizmeti kullanıma açıldı
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Özel... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T17:46+0300
2025-03-28T17:46+0300
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
türkiye sigorta birliği (tsb)
sigorta şirketi
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E-Devlet üzerinden araç, sağlık, hayat, yangın sigortaları ile DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri tek ekrandan görüntülenebilecek.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle geliştirilen 'E-Devlet/Özel Sigortalarım' projesinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Proje, kullanıcıların farklı sigorta şirketlerinden aldıkları poliçelere tek bir noktadan erişimini sağlayarak sigorta yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.Hangi sigortalar görüntülenebilecek?e-Devlet üzerindeki 'Özel Sigortalarım' ekranından;Kullanıcılar hangi işlemleri yapabilecek?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-sistem-basladi-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1090021773.html
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e-ticaret, e-fatura, e-nabız, e-duruşma, e-okul, sigorta, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi
e-ticaret, e-fatura, e-nabız, e-duruşma, e-okul, sigorta, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi
e-Devlet'e yeni özellik geldi: 'Özel Sigortalarım' hizmeti kullanıma açıldı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Özel Sigortalarım projesi tamamlandı. Kullanıcıların artık e-Devlet üzerinden araç, sağlık, hayat, yangın sigortaları ile DASK, TARSİM ve BES sözleşmelerini görüntüleyebileceği açıklandı.
E-Devlet üzerinden araç, sağlık, hayat, yangın sigortaları ile DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri tek ekrandan görüntülenebilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle geliştirilen 'E-Devlet/Özel Sigortalarım' projesinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Proje, kullanıcıların farklı sigorta şirketlerinden aldıkları poliçelere tek bir noktadan erişimini sağlayarak sigorta yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Hangi sigortalar görüntülenebilecek?
e-Devlet üzerindeki 'Özel Sigortalarım' ekranından;
Araç sigortaları
(kasko, trafik sigortası),
DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)
,
TARSİM (Tarım Sigortaları)
,
Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmeleri
tek bir platformda görülebilecek.
Kullanıcılar hangi işlemleri yapabilecek?
Aktif ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerini
görüntüleme,
Yenileme tarihi yaklaşan poliçeler
için kalan gün bilgisine erişim,
Poliçe detayları ve hasar kayıtlarını
inceleme,
Kredi bağlantılı sigortalarda
banka ve şube bilgilerini görme,
İlgili sigorta şirketinin çağrı merkezi iletişim bilgilerine
anında ulaşma,
Şikayet oluşturma ve takip etme
imkanı.