https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/e-devlete-yeni-ozellik-geldi-ozel-sigortalarim-hizmeti-kullanima-acildi-1094960387.html

e-Devlet'e yeni özellik geldi: 'Özel Sigortalarım' hizmeti kullanıma açıldı

e-Devlet'e yeni özellik geldi: 'Özel Sigortalarım' hizmeti kullanıma açıldı

Sputnik Türkiye

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Özel... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T17:46+0300

2025-03-28T17:46+0300

2025-03-28T17:46+0300

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E-Devlet üzerinden araç, sağlık, hayat, yangın sigortaları ile DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri tek ekrandan görüntülenebilecek.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle geliştirilen 'E-Devlet/Özel Sigortalarım' projesinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Proje, kullanıcıların farklı sigorta şirketlerinden aldıkları poliçelere tek bir noktadan erişimini sağlayarak sigorta yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.Hangi sigortalar görüntülenebilecek?e-Devlet üzerindeki 'Özel Sigortalarım' ekranından;Kullanıcılar hangi işlemleri yapabilecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-sistem-basladi-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1090021773.html

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e-ticaret, e-fatura, e-nabız, e-duruşma, e-okul, sigorta, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi