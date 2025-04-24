https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/yurtta-saganak-ve-firtina-uyarisi-10-il-icin-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1095637867.html

Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor

Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 24 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Marmara’dan Güneydoğu’ya birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bölgelere göre sıcaklıklar, yağış durumu ve uyarılar burada.

2025-04-24T08:53+0300

2025-04-24T08:53+0300

2025-04-24T09:10+0300

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Günlük hava tahminlerinde 10 il için peş peşe kuvvetli yağış uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında ise pus ve yer yer sis görülecek.Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin ÜzerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.Rüzgar Etkisini ArttıracakRüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Uyarılar Peş Peşe GeldiMeteoroloji, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.MARMARA BÖLGESİGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın güneyinde yerel sağanak bekleniyor. Kuzeyde pus ve sis görülebilir.EGE BÖLGESİGenel Durum: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.AKDENİZ BÖLGESİGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Tüm bölgede sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar çevresinde yağış kuvvetli. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.İÇ ANADOLU BÖLGESİGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanaklar var. Kuzeybatıda kuvvetli yağış, güneyde kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.BATI KARADENİZGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Aralıklı sağanaklar bekleniyor. İç kesimlerde ve Zonguldak, Bartın çevresinde kuvvetli yağış öngörülüyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Sağanak yağışlı. İç yükseklerde yer yer karla karışık yağmur. Kıyılarda pus ve sis.DOĞU ANADOLUGenel Durum: Van hariç tüm bölgede sağanak yağış. Kuzeyde yükseklerde karla karışık yağmur. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum: Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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