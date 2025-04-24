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Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor
Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji, 24 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Marmara’dan Güneydoğu’ya birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bölgelere göre sıcaklıklar, yağış durumu ve uyarılar burada.
2025-04-24T08:53+0300
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Günlük hava tahminlerinde 10 il için peş peşe kuvvetli yağış uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında ise pus ve yer yer sis görülecek.Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin ÜzerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.Rüzgar Etkisini ArttıracakRüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Uyarılar Peş Peşe GeldiMeteoroloji, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.MARMARA BÖLGESİGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın güneyinde yerel sağanak bekleniyor. Kuzeyde pus ve sis görülebilir.EGE BÖLGESİGenel Durum: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.AKDENİZ BÖLGESİGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Tüm bölgede sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar çevresinde yağış kuvvetli. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.İÇ ANADOLU BÖLGESİGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanaklar var. Kuzeybatıda kuvvetli yağış, güneyde kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.BATI KARADENİZGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Aralıklı sağanaklar bekleniyor. İç kesimlerde ve Zonguldak, Bartın çevresinde kuvvetli yağış öngörülüyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum: Parçalı çok bulutlu. Sağanak yağışlı. İç yükseklerde yer yer karla karışık yağmur. Kıyılarda pus ve sis.DOĞU ANADOLUGenel Durum: Van hariç tüm bölgede sağanak yağış. Kuzeyde yükseklerde karla karışık yağmur. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum: Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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hava durumu, 24 nisan hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, bölgelere göre hava, mgm hava raporu, illere göre sıcaklık, sis uyarısı
hava durumu, 24 nisan hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, bölgelere göre hava, mgm hava raporu, illere göre sıcaklık, sis uyarısı

Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor

08:53 24.04.2025 (güncellendi: 09:10 24.04.2025)
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Günlük hava tahminlerine göre İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve bazı doğu illerinde kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu’da ise güçlü rüzgar bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Günlük hava tahminlerinde 10 il için peş peşe kuvvetli yağış uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında ise pus ve yer yer sis görülecek.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgar Etkisini Arttıracak
Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Uyarılar Peş Peşe Geldi

Meteoroloji, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

MARMARA BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın güneyinde yerel sağanak bekleniyor. Kuzeyde pus ve sis görülebilir.
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sakarya: 18°C – Gece saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış

EGE BÖLGESİ

Genel Durum: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 16°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
İzmir: 23°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış

AKDENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Tüm bölgede sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar çevresinde yağış kuvvetli. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.
Adana: 27°C – Akşamdan itibaren sağanak, kuzey çevrelerinde kuvvetli
Antalya: 23°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanaklar var. Kuzeybatıda kuvvetli yağış, güneyde kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.
Ankara: 21°C – Öğleden itibaren kuvvetli sağanak
Eskişehir: 19°C – Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak

BATI KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Aralıklı sağanaklar bekleniyor. İç kesimlerde ve Zonguldak, Bartın çevresinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Bolu: 22°C – Öğle sonrası kuvvetli sağanak
Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Sağanak yağışlı. İç yükseklerde yer yer karla karışık yağmur. Kıyılarda pus ve sis.
Amasya: 26°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
Rize: 14°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Genel Durum: Van hariç tüm bölgede sağanak yağış. Kuzeyde yükseklerde karla karışık yağmur. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar.
Tunceli: (Sıcaklık verilmemiş) – Gece kuvvetli sağanak bekleniyor
Erzurum: 18°C – Sağanak, yükseklerde yer yer karla karışık yağmur

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel Durum: Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır: 29°C – Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak
Gaziantep: 25°C – Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak
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