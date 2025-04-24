Yurtta sağanak ve fırtına uyarısı: 10 il için kuvvetli yağış bekleniyor
08:53 24.04.2025 (güncellendi: 09:10 24.04.2025)
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Günlük hava tahminlerine göre İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve bazı doğu illerinde kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu’da ise güçlü rüzgar bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Günlük hava tahminlerinde 10 il için peş peşe kuvvetli yağış uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında ise pus ve yer yer sis görülecek.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgar Etkisini Arttıracak
Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Uyarılar Peş Peşe Geldi
Meteoroloji, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Burdur, Adana (kuzey çevreleri), Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Amasya'da yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
MARMARA BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir, Sakarya ve Bursa'nın güneyinde yerel sağanak bekleniyor. Kuzeyde pus ve sis görülebilir.
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sakarya: 18°C – Gece saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış
EGE BÖLGESİ
Genel Durum: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 16°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
İzmir: 23°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Tüm bölgede sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar çevresinde yağış kuvvetli. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli.
Adana: 27°C – Akşamdan itibaren sağanak, kuzey çevrelerinde kuvvetli
Antalya: 23°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanaklar var. Kuzeybatıda kuvvetli yağış, güneyde kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.
Ankara: 21°C – Öğleden itibaren kuvvetli sağanak
Eskişehir: 19°C – Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak
BATI KARADENİZ
Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Aralıklı sağanaklar bekleniyor. İç kesimlerde ve Zonguldak, Bartın çevresinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Bolu: 22°C – Öğle sonrası kuvvetli sağanak
Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel Durum: Parçalı çok bulutlu. Sağanak yağışlı. İç yükseklerde yer yer karla karışık yağmur. Kıyılarda pus ve sis.
Amasya: 26°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
Rize: 14°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Genel Durum: Van hariç tüm bölgede sağanak yağış. Kuzeyde yükseklerde karla karışık yağmur. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar.
Tunceli: (Sıcaklık verilmemiş) – Gece kuvvetli sağanak bekleniyor
Erzurum: 18°C – Sağanak, yükseklerde yer yer karla karışık yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum: Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır: 29°C – Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak
Gaziantep: 25°C – Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak