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İstanbul Valisi Gül: 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır
İstanbul Valisi Gül: 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül, sosyal medyada 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Gül, "Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımlarından 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki iddia ve ses kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı.Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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İstanbul Valisi Gül: 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır

00:37 24.04.2025
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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İstanbul Valisi Gül, sosyal medyada 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Gül, "Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımlarından 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki iddia ve ses kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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