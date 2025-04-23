https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cumhurbaskani-erdogan-depremin-hissedildigi-sehirlerimizde-sikintili-bir-durum-gozukmemektedir-1095633670.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan öğle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T22:51+0300

2025-04-23T22:51+0300

2025-04-23T23:04+0300

son depremler

recep tayyip erdoğan

son dakika

deprem

i̇stanbul

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde ve devamında gelen çok sayıdaki depremlere ilişkin AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı.Toplantıya dair bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadeleriyle yaptı.Erdoğan deprem sonrası sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını şu şekilde aktardı:'Vatandaşlarımız müsterih olsun'Toplantıda depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ve ileriki süreçle ilgili gerekli talimatları verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html

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