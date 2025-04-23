Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa Ukrayna’da kaybeden konumunda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cumhurbaskani-erdogan-depremin-hissedildigi-sehirlerimizde-sikintili-bir-durum-gozukmemektedir-1095633670.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan öğle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T22:51+0300
2025-04-23T23:04+0300
son depremler
recep tayyip erdoğan
son dakika
deprem
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_522169a2bd9f759f1124af24e28e95ef.jpg
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde ve devamında gelen çok sayıdaki depremlere ilişkin AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı.Toplantıya dair bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadeleriyle yaptı.Erdoğan deprem sonrası sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını şu şekilde aktardı:'Vatandaşlarımız müsterih olsun'Toplantıda depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ve ileriki süreçle ilgili gerekli talimatları verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e996af1c5660483c702ab614cb12488d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul deprem, deprem, kandilli rasathanesi, istanbul deprem son dakika, kandilli, afad, deprem i̇stanbul, şener üşümezsoy, son dakika, kandilli deprem, afad deprem, istanbul son dakika, istanbul depremi, istanbul'da deprem, istanbul, son dakika istanbul deprem, istanbul'da deprem son dakika, istanbulda deprem, naci görür, kandilli deprem son dakika istanbul, istanbul son dakika deprem, celal şengör, afad son depremler, silivri, deprem kandilli, deprem son dakika istanbul, cnn türk canlı, bursa deprem, son dakika deprem istanbul depremi, deprem son dakika, ntv canlı, son dakika haberler, son dakika deprem, son dakika deprem istanbul, istanbul depremi son dakika, trt haber canlı, son deprem, depremler, artçı deprem, istanbul da deprem son dakika, kandilli rasathanesi deprem, cnn canlı, bursa deprem son dakika, son depremler, silivri deprem, son dakika istanbul,
istanbul deprem, deprem, kandilli rasathanesi, istanbul deprem son dakika, kandilli, afad, deprem i̇stanbul, şener üşümezsoy, son dakika, kandilli deprem, afad deprem, istanbul son dakika, istanbul depremi, istanbul'da deprem, istanbul, son dakika istanbul deprem, istanbul'da deprem son dakika, istanbulda deprem, naci görür, kandilli deprem son dakika istanbul, istanbul son dakika deprem, celal şengör, afad son depremler, silivri, deprem kandilli, deprem son dakika istanbul, cnn türk canlı, bursa deprem, son dakika deprem istanbul depremi, deprem son dakika, ntv canlı, son dakika haberler, son dakika deprem, son dakika deprem istanbul, istanbul depremi son dakika, trt haber canlı, son deprem, depremler, artçı deprem, istanbul da deprem son dakika, kandilli rasathanesi deprem, cnn canlı, bursa deprem son dakika, son depremler, silivri deprem, son dakika istanbul,

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir

22:51 23.04.2025 (güncellendi: 23:04 23.04.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan öğle saatlerinden itibaren yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde depremin hissedildiği şehirlerde sıkıntılı bir durum gözükmediğini bildirdi.
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde ve devamında gelen çok sayıdaki depremlere ilişkin AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı.
Toplantıya dair bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadeleriyle yaptı.
Erdoğan deprem sonrası sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını şu şekilde aktardı:

"Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir"

'Vatandaşlarımız müsterih olsun'

Toplantıda depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ve ileriki süreçle ilgili gerekli talimatları verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı
21:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала