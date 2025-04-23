https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cumhurbaskani-erdogan-depremin-hissedildigi-sehirlerimizde-sikintili-bir-durum-gozukmemektedir-1095633670.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan öğle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T22:51+0300
2025-04-23T22:51+0300
2025-04-23T23:04+0300
son depremler
recep tayyip erdoğan
son dakika
deprem
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_522169a2bd9f759f1124af24e28e95ef.jpg
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde ve devamında gelen çok sayıdaki depremlere ilişkin AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı.Toplantıya dair bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadeleriyle yaptı.Erdoğan deprem sonrası sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını şu şekilde aktardı:'Vatandaşlarımız müsterih olsun'Toplantıda depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ve ileriki süreçle ilgili gerekli talimatları verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e996af1c5660483c702ab614cb12488d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul deprem, deprem, kandilli rasathanesi, istanbul deprem son dakika, kandilli, afad, deprem i̇stanbul, şener üşümezsoy, son dakika, kandilli deprem, afad deprem, istanbul son dakika, istanbul depremi, istanbul'da deprem, istanbul, son dakika istanbul deprem, istanbul'da deprem son dakika, istanbulda deprem, naci görür, kandilli deprem son dakika istanbul, istanbul son dakika deprem, celal şengör, afad son depremler, silivri, deprem kandilli, deprem son dakika istanbul, cnn türk canlı, bursa deprem, son dakika deprem istanbul depremi, deprem son dakika, ntv canlı, son dakika haberler, son dakika deprem, son dakika deprem istanbul, istanbul depremi son dakika, trt haber canlı, son deprem, depremler, artçı deprem, istanbul da deprem son dakika, kandilli rasathanesi deprem, cnn canlı, bursa deprem son dakika, son depremler, silivri deprem, son dakika istanbul,
istanbul deprem, deprem, kandilli rasathanesi, istanbul deprem son dakika, kandilli, afad, deprem i̇stanbul, şener üşümezsoy, son dakika, kandilli deprem, afad deprem, istanbul son dakika, istanbul depremi, istanbul'da deprem, istanbul, son dakika istanbul deprem, istanbul'da deprem son dakika, istanbulda deprem, naci görür, kandilli deprem son dakika istanbul, istanbul son dakika deprem, celal şengör, afad son depremler, silivri, deprem kandilli, deprem son dakika istanbul, cnn türk canlı, bursa deprem, son dakika deprem istanbul depremi, deprem son dakika, ntv canlı, son dakika haberler, son dakika deprem, son dakika deprem istanbul, istanbul depremi son dakika, trt haber canlı, son deprem, depremler, artçı deprem, istanbul da deprem son dakika, kandilli rasathanesi deprem, cnn canlı, bursa deprem son dakika, son depremler, silivri deprem, son dakika istanbul,
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir
22:51 23.04.2025 (güncellendi: 23:04 23.04.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan öğle saatlerinden itibaren yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde depremin hissedildiği şehirlerde sıkıntılı bir durum gözükmediğini bildirdi.
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde ve devamında gelen çok sayıdaki depremlere ilişkin AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı.
Toplantıya dair bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadeleriyle yaptı.
Erdoğan deprem sonrası sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını şu şekilde aktardı:
"Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir"
'Vatandaşlarımız müsterih olsun'
Toplantıda depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini ve ileriki süreçle ilgili gerekli talimatları verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.