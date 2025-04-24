https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbul-depremi-sonrasi-emlakta-firsatcilik-ticaret-bakanligi-harekete-gecti-1095639704.html
İstanbul depremi sonrası emlakta fırsatçılık: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
İstanbul depremi sonrası emlakta fırsatçılık: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul’da meydana gelen depremin ardından bazı emlak ilanlarında fiyat artışları dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç peşinde koşanlar için devreye... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T09:56+0300
2025-04-24T09:56+0300
2025-04-24T09:56+0300
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ticaret bakanlığı
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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında dikkat çeken fiyat artışları üzerine Ticaret Bakanlığı alarma geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırsatçılığa kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.'Fiyat artışı yapanlar tespit ediliyor'Gürcan, “İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte” dedi. Haksız fiyat artışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin tespit edildiğini ve gerekli idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını belirtti.Bakanlık takipte: Emlak sektörü mercek altındaGürcan, “Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekteyiz” açıklamasında bulundu. Bakanlık, vatandaşların mağdur edilmesini engellemek amacıyla yoğun denetim faaliyetlerini sürdürüyor.Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bu hassas dönemde tüm işletmeleri ve vatandaşları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı. Gürcan, “Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
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ticaret bakanlığı, deprem, i̇lan
ticaret bakanlığı, deprem, i̇lan
İstanbul depremi sonrası emlakta fırsatçılık: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
İstanbul’da meydana gelen depremin ardından bazı emlak ilanlarında fiyat artışları dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç peşinde koşanlar için devreye girdi. Bakan Yardımcısı Gürcan, fırsatçılık yapanlara karşı idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında dikkat çeken fiyat artışları üzerine Ticaret Bakanlığı alarma geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırsatçılığa kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
'Fiyat artışı yapanlar tespit ediliyor'
Gürcan, “İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte” dedi. Haksız fiyat artışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin tespit edildiğini ve gerekli idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını belirtti.
Bakanlık takipte: Emlak sektörü mercek altında
Gürcan, “Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekteyiz” açıklamasında bulundu. Bakanlık, vatandaşların mağdur edilmesini engellemek amacıyla yoğun denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bu hassas dönemde tüm işletmeleri ve vatandaşları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı. Gürcan, “Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır” ifadelerini kullandı.