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İngiltere, Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine yönelik yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine yönelik yaptırımları kaldırdı

Sputnik Türkiye

İngiltere yönetiminin Suriye Savunma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve istihbarat servislerini yaptırım listesinden çıkardığı öğrenildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T15:17+0300

2025-04-24T15:17+0300

2025-04-24T15:17+0300

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İngiltere Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün varlıkları bundan böyle dondurulmayacak olan 12 kuruluş arasında olduğu belirtildi.İngiltere ayrıca Suriye devlet radyo ve televizyon kurumu ORTAS'ın yanı sıra Sama TV, Cham Press TV ve Al Watan medya kuruluşlarını da yaptırım listesinden çıkardı.Batı, Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki güçlerin 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından geçen Aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinden sonra Suriye'ye yönelik yaklaşımını gözden geçirmeye başladı.Hükümet geçen mart ayında Suriye Merkez Bankası ile aralarında bankalar ve petrol şirketlerinin de bulunduğu 23 kuruluşun varlıklarını çözmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ingiliz-basini-ingiltere-fransa-ve-almanya-ukrayna-icin-bir-uzlasma-arayisinda-1095634757.html

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