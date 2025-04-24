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İngiltere, Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine yönelik yaptırımları kaldırdı
İngiltere, Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine yönelik yaptırımları kaldırdı
Sputnik Türkiye
İngiltere yönetiminin Suriye Savunma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve istihbarat servislerini yaptırım listesinden çıkardığı öğrenildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T15:17+0300
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İngiltere Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün varlıkları bundan böyle dondurulmayacak olan 12 kuruluş arasında olduğu belirtildi.İngiltere ayrıca Suriye devlet radyo ve televizyon kurumu ORTAS'ın yanı sıra Sama TV, Cham Press TV ve Al Watan medya kuruluşlarını da yaptırım listesinden çıkardı.Batı, Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki güçlerin 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından geçen Aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinden sonra Suriye'ye yönelik yaklaşımını gözden geçirmeye başladı.Hükümet geçen mart ayında Suriye Merkez Bankası ile aralarında bankalar ve petrol şirketlerinin de bulunduğu 23 kuruluşun varlıklarını çözmüştü.
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i̇ngiltere, suriye, suriye savunma bakanlığı, suriye i̇çişleri bakanlığı, yaptırım, yaptırım listesi, batı, aralık, beşar esad, haberler

İngiltere, Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine yönelik yaptırımları kaldırdı

15:17 24.04.2025
© AAİngiltere Bayrağı
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© AA
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İngiltere yönetiminin Suriye Savunma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve istihbarat servislerini yaptırım listesinden çıkardığı öğrenildi.
İngiltere Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride Suriye Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün varlıkları bundan böyle dondurulmayacak olan 12 kuruluş arasında olduğu belirtildi.
İngiltere ayrıca Suriye devlet radyo ve televizyon kurumu ORTAS'ın yanı sıra Sama TV, Cham Press TV ve Al Watan medya kuruluşlarını da yaptırım listesinden çıkardı.
Batı, Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki güçlerin 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından geçen Aralık ayında Beşar Esad'ı devirmesinden sonra Suriye'ye yönelik yaklaşımını gözden geçirmeye başladı.
Hükümet geçen mart ayında Suriye Merkez Bankası ile aralarında bankalar ve petrol şirketlerinin de bulunduğu 23 kuruluşun varlıklarını çözmüştü.
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