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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ingiliz-basini-ingiltere-fransa-ve-almanya-ukrayna-icin-bir-uzlasma-arayisinda-1095634757.html
İngiliz basını: İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna için bir uzlaşma arayışında
İngiliz basını: İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna için bir uzlaşma arayışında
Sputnik Türkiye
Financial Times (FT) İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Ukrayna için bir anlaşma olasılığını araştırdığını aktardı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T01:23+0300
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ukrayna kri̇zi̇
financial times
ukrayna
avrupa
abd
fransa
almanya
i̇ngiltere
uzlaşma
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Financial Times gazetesinin bir İngiliz yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre İngiltere, Fransa ve Almanya, Ukrayna'nın bazı topraklar üzerindeki hak iddialarından vazgeçme yönünde bazı adımlar atabileceği bir anlaşma olasılığını araştırıyor.Haberde, “Londra'daki görüşmelere vakıf olan bir yetkili, ABD'nin Ukrayna konusundaki sert tutumu ve Trump'ın süreçle ilgili sabrının tükenmesi nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'da giderek artan bir endişe olduğunu söyledi. Yetkili, üç ülkenin, Ukrayna'nın tüm kırmızı çizgilerini ihlal etmeye zorlanmadığı, ancak müzakerelerin son noktası olarak Kiev'in toprak bırakma yönünde bazı adımlar atmasını da içerebilecek bir anlaşma için alan bulmaya çalıştığını belirtti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.Kırım ise, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kiev-abd-ile-gorusmelerde-toprak-tavizini-reddetti-1095634169.html
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financial times, ukrayna, avrupa, abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, uzlaşma, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, kırım
financial times, ukrayna, avrupa, abd, fransa, almanya, i̇ngiltere, uzlaşma, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, kırım

İngiliz basını: İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna için bir uzlaşma arayışında

01:23 24.04.2025
© Flickr / SerenityRoseUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Flickr / SerenityRose
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Financial Times (FT) İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Ukrayna için bir anlaşma olasılığını araştırdığını aktardı.
Financial Times gazetesinin bir İngiliz yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre İngiltere, Fransa ve Almanya, Ukrayna'nın bazı topraklar üzerindeki hak iddialarından vazgeçme yönünde bazı adımlar atabileceği bir anlaşma olasılığını araştırıyor.
Haberde, “Londra'daki görüşmelere vakıf olan bir yetkili, ABD'nin Ukrayna konusundaki sert tutumu ve Trump'ın süreçle ilgili sabrının tükenmesi nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'da giderek artan bir endişe olduğunu söyledi. Yetkili, üç ülkenin, Ukrayna'nın tüm kırmızı çizgilerini ihlal etmeye zorlanmadığı, ancak müzakerelerin son noktası olarak Kiev'in toprak bırakma yönünde bazı adımlar atmasını da içerebilecek bir anlaşma için alan bulmaya çalıştığını belirtti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.
Kırım ise, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.
Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.
Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti
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