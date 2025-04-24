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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/guney-afrika-lideri-ramaphosa-afrika-rusya-ukrayna-baris-surecinde-aktif-rol-oynamaya-hazir-1095660720.html
Güney Afrika lideri Ramaphosa: Afrika, Rusya-Ukrayna barış sürecinde aktif rol oynamaya hazır
Güney Afrika lideri Ramaphosa: Afrika, Rusya-Ukrayna barış sürecinde aktif rol oynamaya hazır
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizine çözüm için çabalarını sürdüren Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'i kabul ederek çatışmaların sonlandırılması konusunda görüş alışverişi... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T17:31+0300
2025-04-24T17:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
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vladimir zelenskiy
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna barış sürecinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.Güney Afrika'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Ramaphosa, "Güney Afrika olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecini destekleme rolümüzü oynamaya istekliyiz. Rusya ve Ukrayna'ya giden Afrika kıtasındaki liderlerin bu olumlu rolü oynamaya istekli olacağına da inanıyorum" dedi.'Zelenskiy koşulsuz ateşkese hazır olduğunu söyledi'Bu arada Ramaphosa, Zelenskiy'in kendisine Ukrayna'nın koşulsuz bir ateşkese hazır olduğunu söylediğini anlattı.Güney Afrika lideri, "Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin de söyleyeceği gibi, Ukrayna olarak Rusya ile görüşme ve müzakerelere hazır olduklarını ve ayrıca kapsamlı, koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını söyledi. Bunun, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu bağlamda Ramaphosa, istişare ve müzakerelerin başlayabilmesi için hem Rusya hem de Ukrayna'yı kapsamlı ve koşulsuz ateşkese çağırdıklarının altını çizerek bu konudaki tüm çabaları destekleyeceklerini vurguladı.Afrika ülkeleri ilk kez kıta dışında barış misyonu başlatmıştı2023 yılında Afrikalı liderler, tarihlerinde ilk kez kıta dışındaki bir savaşı sonlandırmak için barış misyonu başlatmıştı. Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda'nın temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'da Rus lider Vladimir Putin ve Zelenskiy ile görüşmeler yaparak iki ülkenin güvenliğinin garanti altına alınmasını kapsayan öneriler sunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/putin-rus-ekonomisi-ilk-2-ayda-yuzde-19-buyudu-1095658856.html
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afrika, rusya, ukrayna, güney afrika, cyril ramaphosa, vladimir zelenskiy, ateşkes
afrika, rusya, ukrayna, güney afrika, cyril ramaphosa, vladimir zelenskiy, ateşkes

Güney Afrika lideri Ramaphosa: Afrika, Rusya-Ukrayna barış sürecinde aktif rol oynamaya hazır

17:31 24.04.2025
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза на церемонии подведения итогов выборов в Центре результатов Независимой избирательной комиссии в Претории, Южная Африка
Президент ЮАР Сирил Рамафоза на церемонии подведения итогов выборов в Центре результатов Независимой избирательной комиссии в Претории, Южная Африка - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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Ukrayna krizine çözüm için çabalarını sürdüren Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'i kabul ederek çatışmaların sonlandırılması konusunda görüş alışverişi yaptı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna barış sürecinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Güney Afrika'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Ramaphosa, "Güney Afrika olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecini destekleme rolümüzü oynamaya istekliyiz. Rusya ve Ukrayna'ya giden Afrika kıtasındaki liderlerin bu olumlu rolü oynamaya istekli olacağına da inanıyorum" dedi.

'Zelenskiy koşulsuz ateşkese hazır olduğunu söyledi'

Bu arada Ramaphosa, Zelenskiy'in kendisine Ukrayna'nın koşulsuz bir ateşkese hazır olduğunu söylediğini anlattı.

Güney Afrika lideri, "Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin de söyleyeceği gibi, Ukrayna olarak Rusya ile görüşme ve müzakerelere hazır olduklarını ve ayrıca kapsamlı, koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını söyledi. Bunun, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Ramaphosa, istişare ve müzakerelerin başlayabilmesi için hem Rusya hem de Ukrayna'yı kapsamlı ve koşulsuz ateşkese çağırdıklarının altını çizerek bu konudaki tüm çabaları destekleyeceklerini vurguladı.

Afrika ülkeleri ilk kez kıta dışında barış misyonu başlatmıştı

2023 yılında Afrikalı liderler, tarihlerinde ilk kez kıta dışındaki bir savaşı sonlandırmak için barış misyonu başlatmıştı.

Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda'nın temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'da Rus lider Vladimir Putin ve Zelenskiy ile görüşmeler yaparak iki ülkenin güvenliğinin garanti altına alınmasını kapsayan öneriler sunmuştu.
Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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