https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cin-siparis-ettigi-boeing-ucaklarini-abdye-geri-gondermeye-basladi-1095558880.html

'Çin, sipariş ettiği Boeing uçaklarını ABD'ye geri göndermeye başladı'

'Çin, sipariş ettiği Boeing uçaklarını ABD'ye geri göndermeye başladı'

Sputnik Türkiye

Geçen hafta Trump'ın vergi tarifelerine karşılık olarak Amerikan şirketi Boeing'den uçak ve yedek parça alımına kısıtlama getiren Çin, sipariş edilen uçakları... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T14:53+0300

2025-04-21T14:53+0300

2025-04-21T14:53+0300

dünya

abd

çin

pekin

reuters

boeing

boeing 737 max

haberler

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092164976_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_33dba2a90520ccf1e53d0e123228edca.jpg

Reuters, Çinli havayolu şirketi Xiamen Airlines'ın sipariş ettiği Boeing 737 MAX tipi uçaklarının, Başkan Donald Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşının 'son kurbanı' olarak ABD'ye döndüğünü belirtti.AirNav Radar uçuş takip platformunun verilerine dayandırılan habere göre Xiamen Airlines'ın sipariş ettiği 2 Boeing 737 MAX, bir haftadan kısa bir sürede ABD'ye iade edildi. Bunlardan ilki 18 Nisan'da, ikincisi ise 20 Nisan'da Seattle'a indi.Uçakların, bir ay kadar önce Zhoushan'daki montaj merkezine ulaştığı ve uçuşa hazır hale gelmek için çeşitli süreçlerden geçirildiği bildirildi.Geçen hafta Çin hükümetinin, ABD'yle yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Çinli havayolu şirketlerinden Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurmasını talep ettiği belirtilmişti.ABD Başkanı Trump, Çin'le yaptıkları büyük bir Boeing anlaşmasının Pekin tarafından sonlandırıldığını doğrulamıştı.Çıkan haberler nedeniyle Boeing hisselerinde yüzde 2.36 oranında bir düşüş görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putinden-papa-francisin-vefati-nedeniyle-taziye-mesaji-1095553435.html

çin

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, pekin, reuters, boeing, boeing 737 max, haberler, donald trump