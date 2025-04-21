'Çin, sipariş ettiği Boeing uçaklarını ABD'ye geri göndermeye başladı'
© AP Photo / Armando FrancaNorveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi
© AP Photo / Armando Franca
Abone ol
Geçen hafta Trump'ın vergi tarifelerine karşılık olarak Amerikan şirketi Boeing'den uçak ve yedek parça alımına kısıtlama getiren Çin, sipariş edilen uçakları ABD'ye iade etmeye başladı.
Reuters, Çinli havayolu şirketi Xiamen Airlines'ın sipariş ettiği Boeing 737 MAX tipi uçaklarının, Başkan Donald Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşının 'son kurbanı' olarak ABD'ye döndüğünü belirtti.
AirNav Radar uçuş takip platformunun verilerine dayandırılan habere göre Xiamen Airlines'ın sipariş ettiği 2 Boeing 737 MAX, bir haftadan kısa bir sürede ABD'ye iade edildi. Bunlardan ilki 18 Nisan'da, ikincisi ise 20 Nisan'da Seattle'a indi.
Uçakların, bir ay kadar önce Zhoushan'daki montaj merkezine ulaştığı ve uçuşa hazır hale gelmek için çeşitli süreçlerden geçirildiği bildirildi.
Geçen hafta Çin hükümetinin, ABD'yle yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Çinli havayolu şirketlerinden Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurmasını talep ettiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Trump, Çin'le yaptıkları büyük bir Boeing anlaşmasının Pekin tarafından sonlandırıldığını doğrulamıştı.
Çıkan haberler nedeniyle Boeing hisselerinde yüzde 2.36 oranında bir düşüş görülmüştü.
AirNav Radar uçuş takip platformunun verilerine dayandırılan habere göre Xiamen Airlines'ın sipariş ettiği 2 Boeing 737 MAX, bir haftadan kısa bir sürede ABD'ye iade edildi. Bunlardan ilki 18 Nisan'da, ikincisi ise 20 Nisan'da Seattle'a indi.
Uçakların, bir ay kadar önce Zhoushan'daki montaj merkezine ulaştığı ve uçuşa hazır hale gelmek için çeşitli süreçlerden geçirildiği bildirildi.
Geçen hafta Çin hükümetinin, ABD'yle yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Çinli havayolu şirketlerinden Amerikan Boeing uçaklarının ve yedek parçalarının ithalatını durdurmasını talep ettiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Trump, Çin'le yaptıkları büyük bir Boeing anlaşmasının Pekin tarafından sonlandırıldığını doğrulamıştı.
Çıkan haberler nedeniyle Boeing hisselerinde yüzde 2.36 oranında bir düşüş görülmüştü.