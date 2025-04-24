https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gazeteci-ozlem-gursese-bir-yil-uc-ay-hapis-cezasi-1095645243.html
Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası
Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T11:43+0300
2025-04-24T11:43+0300
2025-04-24T11:43+0300
türki̇ye
özlem gürses
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
yargılama
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Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldıSosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gozaltina-alinan-ozlem-gurses-uzgunum-diyerek-konustu-benim-dedemin-dedesi-canakkale-sehidi-1091857197.html
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özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargılama
özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargılama
Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası
Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.