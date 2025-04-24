https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gazeteci-ozlem-gursese-bir-yil-uc-ay-hapis-cezasi-1095645243.html

Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T11:43+0300

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türki̇ye

özlem gürses

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

yargılama

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Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldıSosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gozaltina-alinan-ozlem-gurses-uzgunum-diyerek-konustu-benim-dedemin-dedesi-canakkale-sehidi-1091857197.html

türki̇ye

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özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargılama