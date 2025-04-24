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Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası
Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldıSosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gozaltina-alinan-ozlem-gurses-uzgunum-diyerek-konustu-benim-dedemin-dedesi-canakkale-sehidi-1091857197.html
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özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargılama
özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yargılama

Gazeteci Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

11:43 24.04.2025
© Özlem Gürses resmi X hesabıGazeteci Özlem Gürses
Gazeteci Özlem Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Özlem Gürses resmi X hesabı
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Gazeteci Özlem Gürses hakkında mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Gazeteci Özlem Gürses hakkında sosyal medya kanalında yaptığı programdaki sözleri nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Özlem Gürses hakkında karar çıktı. Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, yurt dışı yasağı da kaldırıldı.
Gazeteci Özlem Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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Gazeteci Özlem Gürses için ev hapsi kararı verildi: 'Yanlış anlaşılmamdan dolayı çok üzgünüm'
21 Aralık 2024, 18:22
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