https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gozaltina-alinan-ozlem-gurses-uzgunum-diyerek-konustu-benim-dedemin-dedesi-canakkale-sehidi-1091857197.html

Gazeteci Özlem Gürses için ev hapsi kararı verildi: 'Yanlış anlaşılmamdan dolayı çok üzgünüm'

Gazeteci Özlem Gürses için ev hapsi kararı verildi: 'Yanlış anlaşılmamdan dolayı çok üzgünüm'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T18:22+0300

2024-12-21T18:22+0300

2024-12-21T18:48+0300

türkiye

özlem gürses

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

işid

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

ankara

savcılık

tutuklama

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Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm" ifadesini kullandı.Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.'Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm'Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:'Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı'Gazeteci Özlem Gürses, YouTube'daki söylemleri üzerinden gözaltına alınmış ve tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edilmişti. Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' da içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Gürses'in, YouTube'da 'TV OZ' kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtilmişti.Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanmış, şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gürses hakkında savcılık, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan tutuklama talebinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/gazeteci-ozlem-gurses-istanbul-adliyesine-sevk-edildi-1091850836.html

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özlem gürses, türk silahlı kuvvetleri (tsk), işid, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, ankara, savcılık, tutuklama