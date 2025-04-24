https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/durusmanin-gorulecegi-yer-aciklandi-gorevden-alinan-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-davasi-1095661056.html
Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak
Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak
Sputnik Türkiye
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta Silivri’de yapılacak.
2025-04-24T17:36+0300
2025-04-24T17:36+0300
2025-04-24T17:36+0300
poli̇ti̇ka
i̇stanbul
ahmet özer
silivri
duruşma
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_68:0:1300:693_1920x0_80_0_0_6e07b944759f39e22d780b3330845aa7.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İlk duruşma i̇çin tarih ve yer belirlendiYargılamayı yürütecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak açıkladı. Alınan karara göre, dava Silivri Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde yer alan 1 Nolu duruşma salonunda görülecek.Neden Silivri’de görülecek?Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın İstanbul’daki adliye binasında yapılmasının fiziki ve güvenlik açısından riskler taşıdığı, duruşmanın kamuya açık olması sebebiyle aleniyet ilkesinin zarar görebileceği belirtildi. İstanbul Adliyesi’nin çevresel koşulları ve yoğunluğu da dikkate alınarak, Silivri’deki uygun güvenlik altyapısına sahip salon tercih edildi.Yargılamaya kamuoyu i̇lgisi yüksekAhmet Özer’in geçmişte yürüttüğü belediye başkanlığı görevi nedeniyle, dava süreci kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Yargılama sürecinde, basın ve izleyicilerin salona alınma düzeni de merak konusu. Aleniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürecin izlenebilir olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/chpnin-21-olaganustu-kurultayinin-iptali-icin-eski-delegeler-dava-acti-ozelin-gorevden-1095654553.html
i̇stanbul
silivri
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_225:0:1149:693_1920x0_80_0_0_974fed4741d2cbdb92e5aebd6fe2b7b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, ahmet özer, silivri, duruşma, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
i̇stanbul, ahmet özer, silivri, duruşma, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta, güvenlik ve fiziki koşullar nedeniyle İstanbul yerine Silivri’de yapılacak. Mahkeme aleniyet ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda duruşmanın Marmara Açık Cezaevi yerleşkesinde görülmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İlk duruşma i̇çin tarih ve yer belirlendi
Yargılamayı yürütecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak açıkladı. Alınan karara göre, dava Silivri Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde yer alan 1 Nolu duruşma salonunda görülecek.
Neden Silivri’de görülecek?
Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın İstanbul’daki adliye binasında yapılmasının fiziki ve güvenlik açısından riskler taşıdığı, duruşmanın kamuya açık olması sebebiyle aleniyet ilkesinin zarar görebileceği belirtildi. İstanbul Adliyesi’nin çevresel koşulları ve yoğunluğu da dikkate alınarak, Silivri’deki uygun güvenlik altyapısına sahip salon tercih edildi.
Yargılamaya kamuoyu i̇lgisi yüksek
Ahmet Özer’in geçmişte yürüttüğü belediye başkanlığı görevi nedeniyle, dava süreci kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Yargılama sürecinde, basın ve izleyicilerin salona alınma düzeni de merak konusu. Aleniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürecin izlenebilir olması bekleniyor.