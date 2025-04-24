https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/durusmanin-gorulecegi-yer-aciklandi-gorevden-alinan-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-davasi-1095661056.html

Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak

Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak

Sputnik Türkiye

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta Silivri’de yapılacak.

2025-04-24T17:36+0300

2025-04-24T17:36+0300

2025-04-24T17:36+0300

poli̇ti̇ka

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ahmet özer

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esenyurt belediye başkanlığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İlk duruşma i̇çin tarih ve yer belirlendiYargılamayı yürütecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak açıkladı. Alınan karara göre, dava Silivri Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde yer alan 1 Nolu duruşma salonunda görülecek.Neden Silivri’de görülecek?Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın İstanbul’daki adliye binasında yapılmasının fiziki ve güvenlik açısından riskler taşıdığı, duruşmanın kamuya açık olması sebebiyle aleniyet ilkesinin zarar görebileceği belirtildi. İstanbul Adliyesi’nin çevresel koşulları ve yoğunluğu da dikkate alınarak, Silivri’deki uygun güvenlik altyapısına sahip salon tercih edildi.Yargılamaya kamuoyu i̇lgisi yüksekAhmet Özer’in geçmişte yürüttüğü belediye başkanlığı görevi nedeniyle, dava süreci kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Yargılama sürecinde, basın ve izleyicilerin salona alınma düzeni de merak konusu. Aleniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürecin izlenebilir olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/chpnin-21-olaganustu-kurultayinin-iptali-icin-eski-delegeler-dava-acti-ozelin-gorevden-1095654553.html

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