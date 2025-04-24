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Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak
Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak
Sputnik Türkiye
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta Silivri’de yapılacak.
2025-04-24T17:36+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İlk duruşma i̇çin tarih ve yer belirlendiYargılamayı yürütecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak açıkladı. Alınan karara göre, dava Silivri Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde yer alan 1 Nolu duruşma salonunda görülecek.Neden Silivri’de görülecek?Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın İstanbul’daki adliye binasında yapılmasının fiziki ve güvenlik açısından riskler taşıdığı, duruşmanın kamuya açık olması sebebiyle aleniyet ilkesinin zarar görebileceği belirtildi. İstanbul Adliyesi’nin çevresel koşulları ve yoğunluğu da dikkate alınarak, Silivri’deki uygun güvenlik altyapısına sahip salon tercih edildi.Yargılamaya kamuoyu i̇lgisi yüksekAhmet Özer’in geçmişte yürüttüğü belediye başkanlığı görevi nedeniyle, dava süreci kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Yargılama sürecinde, basın ve izleyicilerin salona alınma düzeni de merak konusu. Aleniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürecin izlenebilir olması bekleniyor.
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i̇stanbul, ahmet özer, silivri, duruşma, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
i̇stanbul, ahmet özer, silivri, duruşma, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı

Duruşmanın görüleceği yer açıklandı: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davası Silivri’de başlayacak

17:36 24.04.2025
© İHAAhmet Özer
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© İHA
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Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Mayıs’ta, güvenlik ve fiziki koşullar nedeniyle İstanbul yerine Silivri’de yapılacak. Mahkeme aleniyet ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda duruşmanın Marmara Açık Cezaevi yerleşkesinde görülmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma i̇çin tarih ve yer belirlendi

Yargılamayı yürütecek olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak açıkladı. Alınan karara göre, dava Silivri Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde yer alan 1 Nolu duruşma salonunda görülecek.

Neden Silivri’de görülecek?

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın İstanbul’daki adliye binasında yapılmasının fiziki ve güvenlik açısından riskler taşıdığı, duruşmanın kamuya açık olması sebebiyle aleniyet ilkesinin zarar görebileceği belirtildi. İstanbul Adliyesi’nin çevresel koşulları ve yoğunluğu da dikkate alınarak, Silivri’deki uygun güvenlik altyapısına sahip salon tercih edildi.

Yargılamaya kamuoyu i̇lgisi yüksek

Ahmet Özer’in geçmişte yürüttüğü belediye başkanlığı görevi nedeniyle, dava süreci kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Yargılama sürecinde, basın ve izleyicilerin salona alınma düzeni de merak konusu. Aleniyet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürecin izlenebilir olması bekleniyor.
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