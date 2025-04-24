https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/disisleri-1915-olaylari-konusunda-tarihi-gercekler-ve-uluslararasi-hukuk-hilafina-yapilan-1095665345.html

Dışişleri: 1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri: 1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili "Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz" açıklaması... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T20:10+0300

2025-04-24T20:10+0300

2025-04-24T20:10+0300

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dışişleri bakanlığı

haberler

1915 olayları

ermenistan

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz" ifadesi yer aldı.Bakanlık açıklamasında Türkiye'nin küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu ifade edildi ve Türkiye'nin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/thy-yeni-tavan-fiyatini-2-bin-850-tl-olarak-belirledi-1095662395.html

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dışişleri bakanlığı, haberler, 1915 olayları, ermenistan