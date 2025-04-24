https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/depremin-ardindan-dolasan-mesajla-ilgili-resmi-aciklama-geldi-1095641272.html

Depremin ardından dolaşan mesajla ilgili resmi açıklama geldi

Depremin ardından dolaşan mesajla ilgili resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AFAD'ın büyük deprem beklediği için tüm personelini acil koduyla İstanbul’a... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T10:51+0300

2025-04-24T10:51+0300

2025-04-24T10:51+0300

türki̇ye

afad

deprem

mesaj

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan “AFAD büyük deprem beklediği için tüm personeli İstanbul’a çağırdı” iddiasını resmen yalanladı. DMM’nin açıklamasında bu haberlerin dezenformasyon içerdiği ve halkı gereksiz yere paniğe sürüklemeyi amaçladığı vurgulandı.‘Acil koduyla İstanbul’a personel sevki’ talimatı söz konusu değil'DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi ‘büyük bir deprem olacak’ şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle ‘acil koduyla İstanbul’a personel sevki’ talimatı söz konusu değildir.” Bu tür asılsız iddiaların kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturduğuna dikkat çekildi.Yapılan açıklamada, AFAD ve yetkili kamu kurumlarının dışındaki kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-marmara-depremi-sonrasi-2-yeri-isaret-etti-bekledigi-deprem-buyuklugunu-1095640308.html

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afad, deprem, mesaj