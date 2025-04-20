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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?
Sputnik Türkiye
DEM Parti'den geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T15:33+0300
2025-04-20T15:38+0300
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DEM Parti, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrü Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ne?Partinin açıklamasında, Önder'in yoğun bakımdaki tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, DEM Parti'nin tüm kurullarıyla hastanede umutlu bir bekleyiş sürdürdüğü anlatıldı, "Arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz." denildi.İmralı Heyeti değişecek mi? Önder'in yerine başka bir isim mi gelecek?DEM Parti ayrıca, İmralı Heyeti'ne Önder'in yerine başka bir isim dahil edileceği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır." ifadelerine yer verildi.Adalet Bakanı ile görüşmePartinin açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yapılacak görüşmeye ilişkin bilgi de verildi. DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasında geçen cuma günü bir görüşme yapılması planlanmıştı. Bu görüşme Önder'in rahatsızlığı sonrası ertenmişti.DEM Parti bu görüşmenin Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu.Sırrı Süreyya Önder'e ne olmuştu?Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle beş gündür yoğun bakımda tutuluyor.Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder'e ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada hayati riskin sürdüğü kaydedilmişti.
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sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, devlet bahçeli
sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, devlet bahçeli

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?

15:33 20.04.2025 (güncellendi: 15:38 20.04.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
DEM Parti'den geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Önder'in yerine İmralı Heyeti'ne başka bir ismin dahil edileceği iddialarını yalanladı.
DEM Parti, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrü Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ne?

Partinin açıklamasında, Önder'in yoğun bakımdaki tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, DEM Parti'nin tüm kurullarıyla hastanede umutlu bir bekleyiş sürdürdüğü anlatıldı, "Arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz." denildi.

İmralı Heyeti değişecek mi? Önder'in yerine başka bir isim mi gelecek?

DEM Parti ayrıca, İmralı Heyeti'ne Önder'in yerine başka bir isim dahil edileceği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı ile görüşme

Partinin açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yapılacak görüşmeye ilişkin bilgi de verildi. DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasında geçen cuma günü bir görüşme yapılması planlanmıştı. Bu görüşme Önder'in rahatsızlığı sonrası ertenmişti.
DEM Parti bu görüşmenin Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu.

Sırrı Süreyya Önder'e ne olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle beş gündür yoğun bakımda tutuluyor.
Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder'e ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada hayati riskin sürdüğü kaydedilmişti.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle cuma günü görüşecek
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