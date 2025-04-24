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BM: Ukraynalı siyasetçilerin ayrımcı ve nefret söylemi endişe verici boyutta
BM: Ukraynalı siyasetçilerin ayrımcı ve nefret söylemi endişe verici boyutta
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Ukrayna'da siyasetçiler ve medya tarafından devam eden ayrımcı ve nefret... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T19:06+0300
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dünya
her türlü irk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına i̇lişkin uluslararası sözleşme (cerd)
ukrayna
ayrımcılık
nefret söylemi
bm
rus ortodoks kilisesi
ukrayna ortodoks kilisesi
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Komiteden yapılan açıklamada, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Eş Raportörü Chang Chinsang başkanlığındaki üyelerin Ukrayna’daki durumu incelemelerinin ardından, bu ülkedeki politikacılar ve medya tarafından sürdürülen ayrımcı ve nefret söyleminin endişe verici boyutta olduğu sonucuna vardıkları kaydedildi.Açıklamada, “Eş raportör Chang, politikacılar da dahil olmak üzere medyada, özellikle de internette devam eden ayrımcı ve nefret söyleminden duyduğu endişeyi dile getirdi” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi üyelerinin Ukrayna makamlarının Rus Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne uyguladığı kısıtlamalar konusundaki endişelerini dile getirdikleri, ancak Ukrayna tarafının diğer konularda olduğu gibi buna da yanıt vermediği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rusya-batinin-ukraynadaki-durumu-tersine-cevirme-cabasini-degerlendirdi-mumkun-degil-1095649072.html
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her türlü irk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına i̇lişkin uluslararası sözleşme (cerd), ukrayna, ayrımcılık, nefret söylemi, bm, rus ortodoks kilisesi, ukrayna ortodoks kilisesi

BM: Ukraynalı siyasetçilerin ayrımcı ve nefret söylemi endişe verici boyutta

19:06 24.04.2025
© Fotoğraf : TwitterBirleşmiş Milletler bayrağı
Birleşmiş Milletler bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Ukrayna'da siyasetçiler ve medya tarafından devam eden ayrımcı ve nefret söyleminin endişe verici olduğunu belirtti.
Komiteden yapılan açıklamada, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Eş Raportörü Chang Chinsang başkanlığındaki üyelerin Ukrayna’daki durumu incelemelerinin ardından, bu ülkedeki politikacılar ve medya tarafından sürdürülen ayrımcı ve nefret söyleminin endişe verici boyutta olduğu sonucuna vardıkları kaydedildi.
Açıklamada, “Eş raportör Chang, politikacılar da dahil olmak üzere medyada, özellikle de internette devam eden ayrımcı ve nefret söyleminden duyduğu endişeyi dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi üyelerinin Ukrayna makamlarının Rus Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne uyguladığı kısıtlamalar konusundaki endişelerini dile getirdikleri, ancak Ukrayna tarafının diğer konularda olduğu gibi buna da yanıt vermediği vurgulandı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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